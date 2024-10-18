С наступлением холодной погоды начинается сезон разнообразного алкоголя с согревающим эффектом. Он не только дарит тепло, но и способен расслабить после тяжелого рабочего дня, если употреблять его в умеренном количестве.

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Самым популярным из таких видов алкоголя считается перцовка. Она имеет мягкий вкус и невероятный аромат. Фудблогер Эдуард Насыров в Instagram рассказал, как приготовить этот напиток дома. Он станет отличным дополнением к тарелке борща.

Ингредиенты

Перец чили – 1 шт

Спирт – 250 мл

Вода – 250 мл

Мед – 3 ст.л.

Гвоздика – 4 шт

Способ приготовления

1. В литровую банку выкладываем мед.

2. Перец моем и разрезаем пополам. Составляем в банке.

3. Добавляем мед.

4. В банку с ингредиентами влить спирт разбавленный водой.

5. Закрываем банку плотной крышкой и отправляем в темное место и неделю.

6. В течение первых трех дней следует тщательно взбалтывать банку.

7. Через неделю профильтровать напиток через несколько слоев марли.

8. Подавать охлажденным.

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