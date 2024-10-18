Перцовка с медом: точные пропорции для того, чтобы получился вкусный напиток
С наступлением холодной погоды начинается сезон разнообразного алкоголя с согревающим эффектом. Он не только дарит тепло, но и способен расслабить после тяжелого рабочего дня, если употреблять его в умеренном количестве.
Самым популярным из таких видов алкоголя считается перцовка. Она имеет мягкий вкус и невероятный аромат. Фудблогер Эдуард Насыров в Instagram рассказал, как приготовить этот напиток дома. Он станет отличным дополнением к тарелке борща.
Ингредиенты
- Перец чили – 1 шт
- Спирт – 250 мл
- Вода – 250 мл
- Мед – 3 ст.л.
- Гвоздика – 4 шт
Способ приготовления
1. В литровую банку выкладываем мед.
2. Перец моем и разрезаем пополам. Составляем в банке.
3. Добавляем мед.
4. В банку с ингредиентами влить спирт разбавленный водой.
5. Закрываем банку плотной крышкой и отправляем в темное место и неделю.
6. В течение первых трех дней следует тщательно взбалтывать банку.
7. Через неделю профильтровать напиток через несколько слоев марли.
8. Подавать охлажденным.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты настойок: