Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: можно есть уже через 2 часа
Шампиньоны и перец очень вкусно сочетаются в пикантной маринованной закуске. Важно добавить достаточно специй, а также правильно смешать компоненты маринада. Есть блюдо можно уже через 2 часа.
Идея приготовления маринованной закуски из шампиньонов и перца опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Подойдет на каждый день и для праздничного стола.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 700 г
- красный сладкий перец – 2 шт.
- паприка – 0,5 ст.л.
- перец молотый (у меня с сухим чесноком поэтому не острый) – 1 ч.л.
- масло – 4 ст.л.
- соль – щепотка.
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 7 ст.л.
- горчица в зернах – 2 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- укроп – по вкусу
Способ приготовления:
1. Шампиньоны и перец тщательно помыть.
2. Нарезать произвольно, добавить паприку, перец, масло, соль и перемешать.
3. Выложить на противень и запекать 25-30 минут при температуре 200 градусов (ориентируйтесь по своей духовке).
4. Овощи извлечь из духовки и переложить их в миску, перец должен быть мягкий, но не распадаться.
5. Смешать соевый соус, горчицу, чеснок.
6. Залить им овощи, добавить также нарезанный укроп.
7. Перемешать и оставить минимум на 40 минут для насыщенного вкуса лучше оставить на 2-3 часа или на ночь в холодильнике.
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