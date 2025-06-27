Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: можно есть уже через 2 часа

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: можно есть уже через 2 часа

Шампиньоны и перец очень вкусно сочетаются в пикантной маринованной закуске. Важно добавить достаточно специй, а также правильно смешать компоненты маринада. Есть блюдо можно уже через 2 часа.

Идея приготовления маринованной закуски из шампиньонов и перца опубликована на странице фудблогера Юлии с ником yulia smachno tyt в Instagram. Подойдет на каждый день и для праздничного стола.

Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: можно есть уже через 2 часа

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 700 г
  • красный сладкий перец – 2 шт.
  • паприка – 0,5 ст.л.
  • перец молотый (у меня с сухим чесноком поэтому не острый) – 1 ч.л.
  • масло – 4 ст.л.
  • соль – щепотка.

Ингредиенты для маринада:

  • соевый соус – 7 ст.л.
  • горчица в зернах – 2 ст.л.
  • чеснок – 3 зубчика
  • укроп – по вкусу

Способ приготовления:

Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: можно есть уже через 2 часа

1. Шампиньоны и перец тщательно помыть.

2. Нарезать произвольно, добавить паприку, перец, масло, соль и перемешать.

Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: можно есть уже через 2 часа

3. Выложить на противень и запекать 25-30 минут при температуре 200 градусов (ориентируйтесь по своей духовке).

Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: можно есть уже через 2 часа

4. Овощи извлечь из духовки и переложить их в миску, перец должен быть мягкий, но не распадаться.

5. Смешать соевый соус, горчицу, чеснок.

Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: можно есть уже через 2 часа

6. Залить им овощи, добавить также нарезанный укроп.

7. Перемешать и оставить минимум на 40 минут для насыщенного вкуса лучше оставить на 2-3 часа или на ночь в холодильнике.

Пикантная маринованная закуска из шампиньонов и перца: можно есть уже через 2 часа

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