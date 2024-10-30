Пикантная морковь по-корейски с чесноком: можно есть уже через 3-4 часа

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
1 минута
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Пикантная морковь по-корейски с чесноком: можно есть уже через 3-4 часа

Морковь по-корейски – вкусная пряная закуска, которую любят все. Вам понадобится немного специй, а также масло, чтобы приготовить пикантный овощ. Также обязательно добавьте чеснок.

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Идея приготовления сочной моркови по-корейски с чесноком опубликована на странице фудблогера Софии с ником cooking by sofi в Instagram. Есть закуску можно будет уже через 3-4 часа.

Пикантная морковь по-корейски с чесноком: можно есть уже через 3-4 часа

Ингредиенты:

  • средняя морковь – 3-4 шт.
  • чеснок – 5 зубчиков
  • соль – 0,5 ч.л.
  • сахар – 1 ст.л.
  • черный перец – 0,5 ч.л.
  • молотый кориандр – ⅓ ч.л.
  • уксус – 2 ст.л.
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Пикантная морковь по-корейски с чесноком: можно есть уже через 3-4 часа

1. Морковь натереть.

2. Добавить чеснок, специи и уксус.

Пикантная морковь по-корейски с чесноком: можно есть уже через 3-4 часа

3. Не перемешивать.

4. Масло немного подогреть и полить по специям.

Пикантная морковь по-корейски с чесноком: можно есть уже через 3-4 часа

5. Они будут отдавать аромат и немного шипеть.

6. Все хорошо вымешать и морковь немного помять.

Пикантная морковь по-корейски с чесноком: можно есть уже через 3-4 часа

7. Поставить в холодильник на 3-4 часа.

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