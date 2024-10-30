Морковь по-корейски – вкусная пряная закуска, которую любят все. Вам понадобится немного специй, а также масло, чтобы приготовить пикантный овощ. Также обязательно добавьте чеснок.

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Идея приготовления сочной моркови по-корейски с чесноком опубликована на странице фудблогера Софии с ником cooking by sofi в Instagram. Есть закуску можно будет уже через 3-4 часа.

Ингредиенты:

средняя морковь – 3-4 шт.

чеснок – 5 зубчиков

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

черный перец – 0,5 ч.л.

молотый кориандр – ⅓ ч.л.

уксус – 2 ст.л.

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Морковь натереть.

2. Добавить чеснок, специи и уксус.

3. Не перемешивать.

4. Масло немного подогреть и полить по специям.

5. Они будут отдавать аромат и немного шипеть.

6. Все хорошо вымешать и морковь немного помять.

7. Поставить в холодильник на 3-4 часа.

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