Видео дня
Пикантная морковь по-корейски с чесноком: можно есть уже через 3-4 часа
Морковь по-корейски – вкусная пряная закуска, которую любят все. Вам понадобится немного специй, а также масло, чтобы приготовить пикантный овощ. Также обязательно добавьте чеснок.
Идея приготовления сочной моркови по-корейски с чесноком опубликована на странице фудблогера Софии с ником cooking by sofi в Instagram. Есть закуску можно будет уже через 3-4 часа.
Ингредиенты:
- средняя морковь – 3-4 шт.
- чеснок – 5 зубчиков
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- черный перец – 0,5 ч.л.
- молотый кориандр – ⅓ ч.л.
- уксус – 2 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Морковь натереть.
2. Добавить чеснок, специи и уксус.
3. Не перемешивать.
4. Масло немного подогреть и полить по специям.
5. Они будут отдавать аромат и немного шипеть.
6. Все хорошо вымешать и морковь немного помять.
7. Поставить в холодильник на 3-4 часа.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: