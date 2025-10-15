Пикантная морковь по-корейски с уксусом: из чего сделать маринад
Морковь по-корейски – это одна из самых популярных закусок, которую можно приготовить за считанные минуты. Она имеет насыщенный вкус, пикантность и прекрасно сочетается с любыми блюдами – от мяса до риса или булочек. Главный секрет в маринаде: именно он делает морковь сочной, ароматной и сбалансированной на вкус. Приготовить такое блюдо можно из самых простых ингредиентов, которые есть на каждой кухне.
Идея приготовления пикатной моркови по-крейски опубликована на странице фублогера foodstories.helen в Instagram.
Ингредиенты для маринованной моркови:
- морковь – 2 стакана (натереть тонкой соломкой)
- кипяток – 1 стакан
- яблочный уксус – 2 ст.л.
- сахар – 3 ст.л. (по желанию)
- соль – 1 ч.л.
- молотый кориандр – 0,5 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика (измельчить)
- оливковое масло – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. В глубокую миску налейте кипяток и добавьте в него уксус, сахар, соль, кориандр, измельченный чеснок и масло.
2. Тщательно перемешайте, чтобы все специи растворились.
3. Подготовленную морковь выложите в большую емкость и залейте горячим маринадом. Хорошо перемешайте, чтобы овощи равномерно пропитались.
4. Затем накройте посуду крышкой или пищевой пленкой и оставьте в холодильнике минимум на 3-4 часа. Лучше всего на ночь – за это время морковь станет нежной, ароматной и будет иметь насыщенный вкус.
5. Готовую морковь по-корейски можно подавать как закуску, гарнир или компонент в салатах и сэндвичах. Она прекрасно хранится в холодильнике несколько дней, не теряя свежести.
