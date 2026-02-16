Пикантная цветная капуста с морковью и болгарским перцем: как вкусно замариновать
Цветную капуста можно запекать, жарить или просто отваривать. Такой овощ также луде вкусный в маринованном виде. Добавьте сочную морковь, а также перец. Получится полноценная закуска на любой случай.
Идея приготовления маринованной цветной капусты опубликована на странице фудблогера inna kozub в Instagram.
Ингредиенты:
- капуста – 1 кг.
- морковь – 1 шт.
- перец болгарский – половинка
- чеснок – 4 зубчика
Ингредиенты для маринада:
- вода – 1 л
- соль – 2 ст.л.
- сахар – 3 ст.л.
- перец горошком – 5 шт.
- лавровый лист – 2 шт.
- растительное масло – 50 г
- гвоздика – щепотка
- яблочный уксус 6% – 100 г
Способ приготовления:
1. Капусту залить кипятком и оставить на 10 минут.
2. Слить воду, добавить морковь, перец, чеснок.
3. Хорошо перемешать.
4. Для маринада в воду добавить соль, сахар, перец, лавровый лист, растительное масло, гвоздику.
5. Довести до кипения, выключить.
6. Влить яблочный уксус, перемешать.
7. Залить капусту горячим маринадом.
8. После остывания поставить в холодильник минимум на 15 часов.
