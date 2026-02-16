Цветную капуста можно запекать, жарить или просто отваривать. Такой овощ также луде вкусный в маринованном виде. Добавьте сочную морковь, а также перец. Получится полноценная закуска на любой случай.

Идея приготовления маринованной цветной капусты опубликована на странице фудблогера inna kozub в Instagram.

Ингредиенты:

капуста – 1 кг.

морковь – 1 шт.

перец болгарский – половинка

чеснок – 4 зубчика

Ингредиенты для маринада:

вода – 1 л

соль – 2 ст.л.

сахар – 3 ст.л.

перец горошком – 5 шт.

лавровый лист – 2 шт.

растительное масло – 50 г

гвоздика – щепотка

яблочный уксус 6% – 100 г

Способ приготовления:

1. Капусту залить кипятком и оставить на 10 минут.

2. Слить воду, добавить морковь, перец, чеснок.

3. Хорошо перемешать.

4. Для маринада в воду добавить соль, сахар, перец, лавровый лист, растительное масло, гвоздику.

5. Довести до кипения, выключить.

6. Влить яблочный уксус, перемешать.

7. Залить капусту горячим маринадом.

8. После остывания поставить в холодильник минимум на 15 часов.

