Пикантная запеканка из картофеля: необычный рецепт из привычного овоща

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
579
Пикантная запеканка из картофеля: необычный рецепт из привычного овоща

Картофель – это универсальный овощ, из которого готовится очень большое количество основных блюд. Также он может подаваться на стол в различных вариациях в качестве гарнира. Чуть ли не каждый день в мире появляются новые и интересные рецепты с использованием картофеля.

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Вот, например, недавно фудблогер Илона Шевчук в своем Instagram рассказала рецепт приготовления сливочного картофельного гратена. Она говорит, что это блюдо – это лучшая судьба картофеля. Запеканка получается очень нежная и пикантная.

Пикантная запеканка из картофеля: необычный рецепт из привычного овоща

Ингредиенты

  • Картофель средний – 6-7 шт
  • Сметана – 3 ст.л.
  • Жирные сливки – 80 мл
  • Сулугуни – 50 гр
  • Чеснок – 3 зуб
  • Укроп
  • Пармезан
  • Соль
  • Перец

Способ приготовления

1.Картофель вымыть и нарезать тонкими кольцами.

2. В отдельную емкость выложить сметану, сливки, творог, укроп и выжать чеснок. Перемешать.

Пикантная запеканка из картофеля: необычный рецепт из привычного овоща

3. Добавить в смесь картофель, соль, перец и еще раз тщательно перемешать.

4. Выложить в форму для запекания. Посыпать пармезаном, по желанию добавить веточку розмарина.

Пикантная запеканка из картофеля: необычный рецепт из привычного овоща

5. Накрыть фольгой и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 60 минут.

6. Снять с гратенную фольгу и запекать еще 15-20 мин с обдувом для хорошей корочки.

Пикантная запеканка из картофеля: необычный рецепт из привычного овоща

7. Готовность картофеля проверять вилкой, ведь разные ее сорта требуют разного времени на приготовление.

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