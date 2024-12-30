Картофель – это универсальный овощ, из которого готовится очень большое количество основных блюд. Также он может подаваться на стол в различных вариациях в качестве гарнира. Чуть ли не каждый день в мире появляются новые и интересные рецепты с использованием картофеля.

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Вот, например, недавно фудблогер Илона Шевчук в своем Instagram рассказала рецепт приготовления сливочного картофельного гратена. Она говорит, что это блюдо – это лучшая судьба картофеля. Запеканка получается очень нежная и пикантная.

Ингредиенты

Картофель средний – 6-7 шт

Сметана – 3 ст.л.

Жирные сливки – 80 мл

Сулугуни – 50 гр

Чеснок – 3 зуб

Укроп

Пармезан

Соль

Перец

Способ приготовления

1.Картофель вымыть и нарезать тонкими кольцами.

2. В отдельную емкость выложить сметану, сливки, творог, укроп и выжать чеснок. Перемешать.

3. Добавить в смесь картофель, соль, перец и еще раз тщательно перемешать.

4. Выложить в форму для запекания. Посыпать пармезаном, по желанию добавить веточку розмарина.

5. Накрыть фольгой и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 60 минут.

6. Снять с гратенную фольгу и запекать еще 15-20 мин с обдувом для хорошей корочки.

7. Готовность картофеля проверять вилкой, ведь разные ее сорта требуют разного времени на приготовление.

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