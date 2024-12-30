Пикантная запеканка из картофеля: необычный рецепт из привычного овоща
Картофель – это универсальный овощ, из которого готовится очень большое количество основных блюд. Также он может подаваться на стол в различных вариациях в качестве гарнира. Чуть ли не каждый день в мире появляются новые и интересные рецепты с использованием картофеля.
Вот, например, недавно фудблогер Илона Шевчук в своем Instagram рассказала рецепт приготовления сливочного картофельного гратена. Она говорит, что это блюдо – это лучшая судьба картофеля. Запеканка получается очень нежная и пикантная.
Ингредиенты
- Картофель средний – 6-7 шт
- Сметана – 3 ст.л.
- Жирные сливки – 80 мл
- Сулугуни – 50 гр
- Чеснок – 3 зуб
- Укроп
- Пармезан
- Соль
- Перец
Способ приготовления
1.Картофель вымыть и нарезать тонкими кольцами.
2. В отдельную емкость выложить сметану, сливки, творог, укроп и выжать чеснок. Перемешать.
3. Добавить в смесь картофель, соль, перец и еще раз тщательно перемешать.
4. Выложить в форму для запекания. Посыпать пармезаном, по желанию добавить веточку розмарина.
5. Накрыть фольгой и отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 60 минут.
6. Снять с гратенную фольгу и запекать еще 15-20 мин с обдувом для хорошей корочки.
7. Готовность картофеля проверять вилкой, ведь разные ее сорта требуют разного времени на приготовление.
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