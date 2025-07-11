Пикантные баклажаны "Огонек" на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова
Консервированные баклажаны "Огонек" – замечательная закуска к праздничному столу в период холодов. Можно есть просто как салат, добавлять к мясу как соус. Такие овощи имеют насыщенную пикантность, что по вкусу многим.
Идея приготовления баклажанов "Огонек" на зиму опубликована на странице известного украинского кулинара Татьяны Литвиновой (tanita litvinova) в Instagram. Рецепт очень простой.
Ингредиенты:
- соус чили – 130 г
- столовый уксус 9% – 25 г
- баклажаны – 1,5 кг
- сладкий перец – 0,5 кг.
- чеснок – 100 г
- перец чили (опционально) – 20 г
- сахар – 80 г
- соль – 25 г
- подсолнечное масло – 50 г
Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кольцами, посолить и залить теплой водой на 30 минут.
2. Воду слить и промыть чистой.
3. Промокнуть салфетками и обжарить на масле (или запечь в духовке).
4. Для заправки в чаше блендера измельчить сладкий перец, чеснок и острый перец.
5. Добавить уксус, соль, сахар, соус томатный чили.
7. В чистые банки сложить поджаренный баклажан и 1 ст.л. заправки. Снова баклажан, снова заправку и так до конца.
8. Закрыть плотно крышкой.
9. Поставить стерилизоваться на 20 минут (время нужно считать после закипания воды с банками).
8. Перевернуть крышкой вниз и укутать в одеяло до полного остывания.
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