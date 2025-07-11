Консервированные баклажаны "Огонек" – замечательная закуска к праздничному столу в период холодов. Можно есть просто как салат, добавлять к мясу как соус. Такие овощи имеют насыщенную пикантность, что по вкусу многим.

Идея приготовления баклажанов "Огонек" на зиму опубликована на странице известного украинского кулинара Татьяны Литвиновой (tanita litvinova) в Instagram. Рецепт очень простой.

Ингредиенты:

соус чили – 130 г

столовый уксус 9% – 25 г

баклажаны – 1,5 кг

сладкий перец – 0,5 кг.

чеснок – 100 г

перец чили (опционально) – 20 г

сахар – 80 г

соль – 25 г

подсолнечное масло – 50 г

Способ приготовления:

1. Баклажаны нарезать кольцами, посолить и залить теплой водой на 30 минут.

2. Воду слить и промыть чистой.

3. Промокнуть салфетками и обжарить на масле (или запечь в духовке).

4. Для заправки в чаше блендера измельчить сладкий перец, чеснок и острый перец.

5. Добавить уксус, соль, сахар, соус томатный чили.

7. В чистые банки сложить поджаренный баклажан и 1 ст.л. заправки. Снова баклажан, снова заправку и так до конца.

8. Закрыть плотно крышкой.

9. Поставить стерилизоваться на 20 минут (время нужно считать после закипания воды с банками).

8. Перевернуть крышкой вниз и укутать в одеяло до полного остывания.

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