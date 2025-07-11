Пикантные баклажаны "Огонек" на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Пикантные баклажаны 'Огонек' на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова

Консервированные баклажаны "Огонек" – замечательная закуска к праздничному столу в период холодов. Можно есть просто как салат, добавлять к мясу как соус. Такие овощи имеют насыщенную пикантность, что по вкусу многим.

Идея приготовления баклажанов "Огонек" на зиму опубликована на странице известного украинского кулинара Татьяны Литвиновой (tanita litvinova) в Instagram. Рецепт очень простой.

Пикантные баклажаны ''Огонек'' на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • соус чили – 130 г
  • столовый уксус 9% – 25 г
  • баклажаны – 1,5 кг
  • сладкий перец – 0,5 кг.
  • чеснок – 100 г
  • перец чили (опционально) – 20 г
  • сахар – 80 г
  • соль – 25 г
  • подсолнечное масло – 50 г

Способ приготовления:

Пикантные баклажаны ''Огонек'' на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова

1. Баклажаны нарезать кольцами, посолить и залить теплой водой на 30 минут.

2. Воду слить и промыть чистой.

Пикантные баклажаны ''Огонек'' на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова

3. Промокнуть салфетками и обжарить на масле (или запечь в духовке).

4. Для заправки в чаше блендера измельчить сладкий перец, чеснок и острый перец.

Пикантные баклажаны ''Огонек'' на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова

5. Добавить уксус, соль, сахар, соус томатный чили.

7. В чистые банки сложить поджаренный баклажан и 1 ст.л. заправки. Снова баклажан, снова заправку и так до конца.

Пикантные баклажаны ''Огонек'' на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова

8. Закрыть плотно крышкой.

Пикантные баклажаны ''Огонек'' на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова

9. Поставить стерилизоваться на 20 минут (время нужно считать после закипания воды с банками).

8. Перевернуть крышкой вниз и укутать в одеяло до полного остывания.

Пикантные баклажаны ''Огонек'' на зиму: вкусным рецептом поделилась Татьяна Литвинова

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