Пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму: делимся рецептом удачной консервации
Хрустящие и пикантные кабачки – это замечательная закуска, которая станет идеальным дополнением к праздничному столу зимой. Именно сейчас продолжается сезон свежих овощей, поэтому стоит сделать вкусную консервацию. Добавьте много чеснока, а также болгарский перец – результат вас приятно удивит.
Идея приготовления кабачков с болгарским перцем на зиму опубликована на странице фудблогера с ником golden plate в Instagram. Маринад очень простой.
Ингредиенты на 3 банки по 0,75 л:
- кабачки – 1 кг.
- перец болгарский – 1 шт.
- лук крупный – 2 шт.
- морковь средняя – 2 шт.
- чеснок – 5-6 зубчиков
Ингредиенты для маринада:
- уксус – 30 мл.
- сахар – 50 г
- соль – 1 ст.л. без горки
- масло растительное – 40 мл.
- томатная паста – 300 г
- вода – 200-300 мл.
Способ приготовления:
1. Нарезать кабачки и лук полукольцами.
2. Перец - полосками.
3. Морковь натереть на крупной терке и все перемешать.
4. Для маринада смешать уксус, сахар, соль, масло и томатную пасту, разведенную с водой (количество сахара, соли и уксуса можно немного менять, в зависимости от вашего вкуса).
5. Овощи залить маринадом и тушить 40 минут.
6. За 10 минут до конца приготовления пропустить через пресс чеснок.
7. Разложить овощи по стерилизованным банкам и закрутить.
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