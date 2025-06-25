Пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму: делимся рецептом удачной консервации

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму: делимся рецептом удачной консервации

Хрустящие и пикантные кабачки – это замечательная закуска, которая станет идеальным дополнением к праздничному столу зимой. Именно сейчас продолжается сезон свежих овощей, поэтому стоит сделать вкусную консервацию. Добавьте много чеснока, а также болгарский перец – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления кабачков с болгарским перцем на зиму опубликована на странице фудблогера с ником golden plate в Instagram. Маринад очень простой.

Пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму: делимся рецептом удачной консервации

Ингредиенты на 3 банки по 0,75 л:

  • кабачки – 1 кг.
  • перец болгарский – 1 шт.
  • лук крупный – 2 шт.
  • морковь средняя – 2 шт.
  • чеснок – 5-6 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

  • уксус – 30 мл.
  • сахар – 50 г
  • соль – 1 ст.л. без горки
  • масло растительное – 40 мл.
  • томатная паста – 300 г
  • вода – 200-300 мл.

Способ приготовления:

Пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму: делимся рецептом удачной консервации

1. Нарезать кабачки и лук полукольцами.

2. Перец - полосками.

Пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму: делимся рецептом удачной консервации

3. Морковь натереть на крупной терке и все перемешать.

4. Для маринада смешать уксус, сахар, соль, масло и томатную пасту, разведенную с водой (количество сахара, соли и уксуса можно немного менять, в зависимости от вашего вкуса).

Пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму: делимся рецептом удачной консервации

5. Овощи залить маринадом и тушить 40 минут.

Пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму: делимся рецептом удачной консервации

6. За 10 минут до конца приготовления пропустить через пресс чеснок.

7. Разложить овощи по стерилизованным банкам и закрутить.

Пикантные кабачки с болгарским перцем и чесноком на зиму: делимся рецептом удачной консервации

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