Хрустящие и пикантные кабачки – это замечательная закуска, которая станет идеальным дополнением к праздничному столу зимой. Именно сейчас продолжается сезон свежих овощей, поэтому стоит сделать вкусную консервацию. Добавьте много чеснока, а также болгарский перец – результат вас приятно удивит.

Идея приготовления кабачков с болгарским перцем на зиму опубликована на странице фудблогера с ником golden plate в Instagram. Маринад очень простой.

Ингредиенты на 3 банки по 0,75 л:

кабачки – 1 кг.

перец болгарский – 1 шт.

лук крупный – 2 шт.

морковь средняя – 2 шт.

чеснок – 5-6 зубчиков

Ингредиенты для маринада:

уксус – 30 мл.

сахар – 50 г

соль – 1 ст.л. без горки

масло растительное – 40 мл.

томатная паста – 300 г

вода – 200-300 мл.

Способ приготовления:

1. Нарезать кабачки и лук полукольцами.

2. Перец - полосками.

3. Морковь натереть на крупной терке и все перемешать.

4. Для маринада смешать уксус, сахар, соль, масло и томатную пасту, разведенную с водой (количество сахара, соли и уксуса можно немного менять, в зависимости от вашего вкуса).

5. Овощи залить маринадом и тушить 40 минут.

6. За 10 минут до конца приготовления пропустить через пресс чеснок.

7. Разложить овощи по стерилизованным банкам и закрутить.

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