Пикантные маринованные грибы с овощами: вариант осенней закуски на любой случай
Осень – лучшая пора для приготовления ароматных домашних закусок. Когда на рынках появляется большое количество свежих грибов и овощей, самое время сделать что-то вкусное, простое и универсальное. Маринованные шампиньоны с овощами – это блюдо, которое станет прекрасным дополнением к любому столу: праздничному или повседневному. Они получаются пикантными, сочными и с приятным ароматом специй. Готовятся такие грибы быстро, без лишних усилий, а вкус приятно удивит даже требовательных гурманов.
Идея приготовления маринованных грибов с овощами опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 500 г
- болгарский перец – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- петрушка – несколько веточек
- лавровый лист – 2 шт.
- перец горошком – 5-6 шт.
- соль – по вкусу
- острый перец (по желанию) – небольшой кусочек
Ингредиенты для маринада:
- соевый соус – 70 мл.
- масло – 40 мл.
- дижонская горчица – 1 ст.л.
- чеснок – 3 зубчика
- лимонный сок – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Шампиньоны тщательно промойте, очистите при необходимости и отварите в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком примерно 10 минут.
2. Затем слейте воду и дайте грибам остыть.
3. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой, лук – полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.
4. В глубокой миске смешайте грибы с овощами и измельченной петрушкой.
5. Для маринада соедините соевый соус, масло, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и сахар. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.
6. Полейте овощи с грибами подготовленной заправкой, перемешайте и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 30-40 минут.
