Осень – лучшая пора для приготовления ароматных домашних закусок. Когда на рынках появляется большое количество свежих грибов и овощей, самое время сделать что-то вкусное, простое и универсальное. Маринованные шампиньоны с овощами – это блюдо, которое станет прекрасным дополнением к любому столу: праздничному или повседневному. Они получаются пикантными, сочными и с приятным ароматом специй. Готовятся такие грибы быстро, без лишних усилий, а вкус приятно удивит даже требовательных гурманов.

Идея приготовления маринованных грибов с овощами опубликована на странице фудблогера liliya.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 500 г

болгарский перец – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

петрушка – несколько веточек

лавровый лист – 2 шт.

перец горошком – 5-6 шт.

соль – по вкусу

острый перец (по желанию) – небольшой кусочек

Ингредиенты для маринада:

соевый соус – 70 мл.

масло – 40 мл.

дижонская горчица – 1 ст.л.

чеснок – 3 зубчика

лимонный сок – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Шампиньоны тщательно промойте, очистите при необходимости и отварите в подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком примерно 10 минут.

2. Затем слейте воду и дайте грибам остыть.

3. Болгарский перец нарежьте тонкой соломкой, лук – полукольцами, а морковь натрите на крупной терке.

4. В глубокой миске смешайте грибы с овощами и измельченной петрушкой.

5. Для маринада соедините соевый соус, масло, горчицу, лимонный сок, измельченный чеснок, соль и сахар. Хорошо перемешайте, чтобы масса стала однородной.

6. Полейте овощи с грибами подготовленной заправкой, перемешайте и оставьте настаиваться при комнатной температуре на 30-40 минут.

