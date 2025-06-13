Пикантные закусочные помидоры: добавьте много чеснока и зелени

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Пикантные закусочные помидоры: добавьте много чеснока и зелени

Из сезонных сочных помидоров можно приготовить очень вкусную и пряную закуску. Она будет достаточно долго храниться в холодильнике и станет отличной альтернативой салатам. А главное – готовится элементарно.

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Идея приготовления пикантных закусочных помидоров опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Добавьте много зелени и чеснока.

Пикантные закусочные помидоры: добавьте много чеснока и зелени

Ингредиенты:

  • помидоры черри – 500 г
  • петрушка, зеленый лук, базилик
  • чеснок – 5-7 зубчиков
  • кориандр – 1 ч.л.
  • черец – 0,5 ч.л.
  • вода – 500 мл.
  • соль – 1 ст.л.
  • сахар - 1 ст.л.
  • томатная паста – 150 г
  • уксус – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Пикантные закусочные помидоры: добавьте много чеснока и зелени

1. Помидоры нарезать пополам.

2. Зелень измельчить.

Пикантные закусочные помидоры: добавьте много чеснока и зелени

3. К зелени добавить кориандр, перец, раздавленный чеснок

4. Хорошо перемешать.

Пикантные закусочные помидоры: добавьте много чеснока и зелени

5. В воду добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус, перемешать до однородности.

Пикантные закусочные помидоры: добавьте много чеснока и зелени

6. В банку выложить слоями зелень и помидоры, залить водой с томатом.

7. Оставить в холодильнике минимум на ночь.

Пикантные закусочные помидоры: добавьте много чеснока и зелени

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