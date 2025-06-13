Пикантные закусочные помидоры: добавьте много чеснока и зелени
Из сезонных сочных помидоров можно приготовить очень вкусную и пряную закуску. Она будет достаточно долго храниться в холодильнике и станет отличной альтернативой салатам. А главное – готовится элементарно.
Идея приготовления пикантных закусочных помидоров опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Добавьте много зелени и чеснока.
Ингредиенты:
- помидоры черри – 500 г
- петрушка, зеленый лук, базилик
- чеснок – 5-7 зубчиков
- кориандр – 1 ч.л.
- черец – 0,5 ч.л.
- вода – 500 мл.
- соль – 1 ст.л.
- сахар - 1 ст.л.
- томатная паста – 150 г
- уксус – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Помидоры нарезать пополам.
2. Зелень измельчить.
3. К зелени добавить кориандр, перец, раздавленный чеснок
4. Хорошо перемешать.
5. В воду добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус, перемешать до однородности.
6. В банку выложить слоями зелень и помидоры, залить водой с томатом.
7. Оставить в холодильнике минимум на ночь.
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