Из сезонных сочных помидоров можно приготовить очень вкусную и пряную закуску. Она будет достаточно долго храниться в холодильнике и станет отличной альтернативой салатам. А главное – готовится элементарно.

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Идея приготовления пикантных закусочных помидоров опубликована на странице фудблогера Натальи с ником talli sun в Instagram. Добавьте много зелени и чеснока.

Ингредиенты:

помидоры черри – 500 г

петрушка, зеленый лук, базилик

чеснок – 5-7 зубчиков

кориандр – 1 ч.л.

черец – 0,5 ч.л.

вода – 500 мл.

соль – 1 ст.л.

сахар - 1 ст.л.

томатная паста – 150 г

уксус – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезать пополам.

2. Зелень измельчить.

3. К зелени добавить кориандр, перец, раздавленный чеснок

4. Хорошо перемешать.

5. В воду добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус, перемешать до однородности.

6. В банку выложить слоями зелень и помидоры, залить водой с томатом.

7. Оставить в холодильнике минимум на ночь.

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