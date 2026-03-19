Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Пикантные запеченные грибы в соусе: делимся рецептом простой закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Пикантные запеченные грибы в соусе: делимся рецептом простой закуски

Шампиньоны можно очень вкусно запечь в духовке. Для идеального резальтата соедините грибы с нежным соусом и просто поместите все в духовку. Приготовление займет всего несколько минут.

Идея приготовления пикантных маринованных грибов опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Пикантные запеченные грибы в соусе: делимся рецептом простой закуски

Ингредиенты:

  • грибы шампиньоны – 800 г
  • греческий йогурт 2 % – 250 г
  • чеснок сушеный – 1 ч.л.
  • соль, черный перец – по вкусу
  • паприка – 1 ч.л.
  • зелень

Способ приготовления:

Пикантные запеченные грибы в соусе: делимся рецептом простой закуски

1. Грибы хорошо помыть, обсушить.

Пикантные запеченные грибы в соусе: делимся рецептом простой закуски

2. Добавить йогурт, чеснок, соль и перец.

Пикантные запеченные грибы в соусе: делимся рецептом простой закуски

3. Все хорошо перемешать, чтобы каждый гриб был в соусе.

4. Выложить в форму и запекать в разогретой духовке при температуре 200°C 25 минут (в аэрогриле: 180°C 20 минут).

Пикантные запеченные грибы в соусе: делимся рецептом простой закуски

5. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

Сейчас мы готовим

Все рецепты