Шампиньоны можно очень вкусно запечь в духовке. Для идеального резальтата соедините грибы с нежным соусом и просто поместите все в духовку. Приготовление займет всего несколько минут.

Идея приготовления пикантных маринованных грибов опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

грибы шампиньоны – 800 г

греческий йогурт 2 % – 250 г

чеснок сушеный – 1 ч.л.

соль, черный перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

зелень

Способ приготовления:

1. Грибы хорошо помыть, обсушить.

2. Добавить йогурт, чеснок, соль и перец.

3. Все хорошо перемешать, чтобы каждый гриб был в соусе.

4. Выложить в форму и запекать в разогретой духовке при температуре 200°C 25 минут (в аэрогриле: 180°C 20 минут).

5. Перед подачей посыпать свежей зеленью.

