Пикантные запеченные грибы в соусе: делимся рецептом простой закуски
Шампиньоны можно очень вкусно запечь в духовке. Для идеального резальтата соедините грибы с нежным соусом и просто поместите все в духовку. Приготовление займет всего несколько минут.
Идея приготовления пикантных маринованных грибов опубликована на странице фудблогера olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- грибы шампиньоны – 800 г
- греческий йогурт 2 % – 250 г
- чеснок сушеный – 1 ч.л.
- соль, черный перец – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Грибы хорошо помыть, обсушить.
2. Добавить йогурт, чеснок, соль и перец.
3. Все хорошо перемешать, чтобы каждый гриб был в соусе.
4. Выложить в форму и запекать в разогретой духовке при температуре 200°C 25 минут (в аэрогриле: 180°C 20 минут).
5. Перед подачей посыпать свежей зеленью.
