Пикантный овощной салат к шашлыку: добавьте побольше зелени

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
195
Пикантный овощной салат к шашлыку: добавьте побольше зелени
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Летний сезон трудно представить без шашлыка и легких овощных салатов. Именно они удачно дополняют мясные блюда и делают трапезу более разнообразной. Особенно популярными остаются рецепты с большим количеством свежей зелени, сочными помидорами и ароматными специями. Такой салат готовится за считанные минуты, но становится ещё вкуснее после того, как немного настоится в холодильнике.

Идея приготовления пикантного овощного салата к шашлыку опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Пикантный овощной салат к шашлыку: добавьте побольше зелени

Ингредиенты:

  • помидоры черри – 500 г
  • сладкий перец – 1 шт.
  • красный лук – 1 шт.
  • укроп – небольшой пучок
  • петрушка – небольшой пучок
  • зеленый лук – по вкусу
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • растительное масло – 3 ст.л.
  • сумах – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • соль – по вкусу
  • чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

Пикантный овощной салат к шашлыку: добавьте побольше зелени

1. Вымойте все овощи и зелень. Помидоры черри разрежьте пополам.

2. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.

Пикантный овощной салат к шашлыку: добавьте побольше зелени

3. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, а зелень мелко порубите ножом.

4. Переложите все подготовленные ингредиенты в большую миску.

Пикантный овощной салат к шашлыку: добавьте побольше зелени

5. Добавьте лимонный сок, сумах, паприку, соль и черный перец.

6. Заправьте салат растительным маслом и тщательно перемешайте.

Пикантный овощной салат к шашлыку: добавьте побольше зелени

7. Поставьте блюдо в холодильник как минимум на один час. За это время овощи успеют пропитаться специями и станут еще более ароматными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

едапродукты
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты