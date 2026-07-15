Пикантный овощной салат к шашлыку: добавьте побольше зелени
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Летний сезон трудно представить без шашлыка и легких овощных салатов. Именно они удачно дополняют мясные блюда и делают трапезу более разнообразной. Особенно популярными остаются рецепты с большим количеством свежей зелени, сочными помидорами и ароматными специями. Такой салат готовится за считанные минуты, но становится ещё вкуснее после того, как немного настоится в холодильнике.
Идея приготовления пикантного овощного салата к шашлыку опубликована на странице mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- помидоры черри – 500 г
- сладкий перец – 1 шт.
- красный лук – 1 шт.
- укроп – небольшой пучок
- петрушка – небольшой пучок
- зеленый лук – по вкусу
- лимонный сок – 1 ч.л.
- растительное масло – 3 ст.л.
- сумах – 1 ч.л.
- паприка – 1 ч.л.
- соль – по вкусу
- чёрный перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Вымойте все овощи и зелень. Помидоры черри разрежьте пополам.
2. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.
3. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, а зелень мелко порубите ножом.
4. Переложите все подготовленные ингредиенты в большую миску.
5. Добавьте лимонный сок, сумах, паприку, соль и черный перец.
6. Заправьте салат растительным маслом и тщательно перемешайте.
7. Поставьте блюдо в холодильник как минимум на один час. За это время овощи успеют пропитаться специями и станут еще более ароматными.
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