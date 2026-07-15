Летний сезон трудно представить без шашлыка и легких овощных салатов. Именно они удачно дополняют мясные блюда и делают трапезу более разнообразной. Особенно популярными остаются рецепты с большим количеством свежей зелени, сочными помидорами и ароматными специями. Такой салат готовится за считанные минуты, но становится ещё вкуснее после того, как немного настоится в холодильнике.

Идея приготовления пикантного овощного салата к шашлыку опубликована на странице mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

помидоры черри – 500 г

сладкий перец – 1 шт.

красный лук – 1 шт.

укроп – небольшой пучок

петрушка – небольшой пучок

зеленый лук – по вкусу

лимонный сок – 1 ч.л.

растительное масло – 3 ст.л.

сумах – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

соль – по вкусу

чёрный перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Вымойте все овощи и зелень. Помидоры черри разрежьте пополам.

2. Сладкий перец очистите от семян и нарежьте тонкими полосками.

3. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами, а зелень мелко порубите ножом.

4. Переложите все подготовленные ингредиенты в большую миску.

5. Добавьте лимонный сок, сумах, паприку, соль и черный перец.

6. Заправьте салат растительным маслом и тщательно перемешайте.

7. Поставьте блюдо в холодильник как минимум на один час. За это время овощи успеют пропитаться специями и станут еще более ароматными.

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