Популярный соус сацебели на зиму можно приготовить не только из помидоров, но и из ежевики. Такая ягода имеет насыщенный кисло-сладкий вкус и сочность. Продукт прекрасно сочетается с различными пряностями и чесноком. Готовый соус очень вкусно подавать к шашлыку или другим любимым блюдам.

Идея приготовления сецебели из ежевики опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.

Ингредиенты:

ежевики – 1 кг.

сахар –100 г

соль – 1 ст.л.

чеснок – 5 зубчиков

перец горький – 1/2 ч.л.

аджика сухая – 1 ч.л.

хмели-сунели – 1 ст.л.

мята, петрушка, базилик – 70 г

уксус яблочный – 1 ст.л.

вода – 50 мл.

Способ приготовления:

1. В сотейник выложить ежевику, залить водой.

2. Поставить на огонь и довести до кипения.

3. Взбить ягоды блендером.

4. Перетереть ягоды через мелкое сито. Так будет легко избавиться от косточек.

5. В кастрюльку вылить ежевичное пюре.

6. Всыпать соль, сахар, чеснок, горький перец, хмели-сунели, сухую аджику, зелень.

7. Перемешать. Вернуть кастрюлю с сацебели на плиту, довести до кипения на среднем огне и варить 20 минут, периодически помешивая.

8. В соус из ежевики добавить 1 ст.л. уксуса и необходимо прокипятить на среднем огне 10 минут.

9. Разлить его в простерилизованные банки, дать банкам остыть, затем убрать соус на хранение в прохладное место.

