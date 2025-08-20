Пикантный соус сацебели из ежевики: как приготовить на зиму
Популярный соус сацебели на зиму можно приготовить не только из помидоров, но и из ежевики. Такая ягода имеет насыщенный кисло-сладкий вкус и сочность. Продукт прекрасно сочетается с различными пряностями и чесноком. Готовый соус очень вкусно подавать к шашлыку или другим любимым блюдам.
Идея приготовления сецебели из ежевики опубликована на странице bude smachno razom в Instagram.
Ингредиенты:
- ежевики – 1 кг.
- сахар –100 г
- соль – 1 ст.л.
- чеснок – 5 зубчиков
- перец горький – 1/2 ч.л.
- аджика сухая – 1 ч.л.
- хмели-сунели – 1 ст.л.
- мята, петрушка, базилик – 70 г
- уксус яблочный – 1 ст.л.
- вода – 50 мл.
Способ приготовления:
1. В сотейник выложить ежевику, залить водой.
2. Поставить на огонь и довести до кипения.
3. Взбить ягоды блендером.
4. Перетереть ягоды через мелкое сито. Так будет легко избавиться от косточек.
5. В кастрюльку вылить ежевичное пюре.
6. Всыпать соль, сахар, чеснок, горький перец, хмели-сунели, сухую аджику, зелень.
7. Перемешать. Вернуть кастрюлю с сацебели на плиту, довести до кипения на среднем огне и варить 20 минут, периодически помешивая.
8. В соус из ежевики добавить 1 ст.л. уксуса и необходимо прокипятить на среднем огне 10 минут.
9. Разлить его в простерилизованные банки, дать банкам остыть, затем убрать соус на хранение в прохладное место.
