Пикатный салат с отварной свеклой и маринованными грибами: готовится без майонеза
С полезной отварной свеклой в салате можно сочетать абсолютно разнообразные ингредиенты. Удачной идеей будет добавить маринованные грибы. А для заправки используйте льдинковое масло.
Идея приготовления салата с отварной свеклой и маринованными грибами опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- отварная свекла
- зеленый лук
- укроп
- маринованные шампиньоны
- горчица в зернах
- оливковое масло – 1 ст.л.
- специи
Способ приготовления:
1. Свеклу нарезать кубиком.
2. Большие грибочки также нарезать, а маленькие оставить целыми.
3. Добавить нарезанную зелень.
4. Приправить солью.
5. Добавить оливковое масло и горчицу.
6. Хорошо перемешать и подавать.
