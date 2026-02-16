Пикатный салат с отварной свеклой и маринованными грибами: готовится без майонеза

С полезной отварной свеклой в салате можно сочетать абсолютно разнообразные ингредиенты. Удачной идеей будет добавить маринованные грибы. А для заправки используйте льдинковое масло.

Идея приготовления салата с отварной свеклой и маринованными грибами опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • отварная свекла
  • зеленый лук
  • укроп
  • маринованные шампиньоны
  • горчица в зернах
  • оливковое масло – 1 ст.л.
  • специи

Способ приготовления:

1. Свеклу нарезать кубиком.

2. Большие грибочки также нарезать, а маленькие оставить целыми.

3. Добавить нарезанную зелень.

4. Приправить солью.

5. Добавить оливковое масло и горчицу.

6. Хорошо перемешать и подавать.

