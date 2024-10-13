Пирог "Облако": рецепт десерта, буквально тающего во рту
Пирог "Облако" – это именно тот десерт, которым так и хочется порадовать себя и родных в выходные. Он очень вкусный, легкий и практически тает во рту. Готовить его не сложно, а со стола пирог исчезает быстро.
Как правильно приготовить пирог "Облако", в Facebook рассказали на странице Домашняя Ку Кухня Готовим с удовольствием. Там также сказано, что этот пирог можно смело считать тортом.
Ингредиенты для яблочного слоя
- Яблоки без сердцевины – 500 гр
- Сахар – 50 гр
- Сок лимона – 2 ст.л.
Ингредиенты для крем-суфле
- Белок – 2 шт
- Сахар – 150 гр
- Ванильный сахар – 10 гр
- Сметана 10% – 400 гр
- Крахмал кукурузный – 35 гр
Ингредиенты для теста
- Мука – 250 гр
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Сливочное масло – 100 гр
- Соль – щепотка
- Сахар – 50 гр
- Ванильный сахар – 5 гр
Способ приготовления
1. Яблоки нарезать кусочками, добавить сахар, перемешать, карамелизовать в сковороде до золотистого цвета. Можно добавить кусочек масла 1.ч.л, корицу, сухую цедру лайма.
2. Оставить охлаждаться на тарелке.
3. Холодное масло нарезать на кусочки, добавить просеянную муку с разрыхлителем, ванильный сахар-перетереть в крошку.
4. Желтки и сахар перемешать венчиком, влить в мучную смесь, перемешать/перетереть, чтобы яичная смесь вошла в крошку.
5. 1/4 крошки оставить на посыпку пирога сверху.
6. Дно формы диаметром 20 см застелить пергаментом, высыпаем большую часть крошки, сначала пальцами формируем бортики на всю высоту формы, а затем низ.
7. Поставить форму с тестом в холодильник.
8. Тем временем готовим крем-суфле. Сметанную смесь перемешать с крахмалом и ванильным сахаром.
9. Белки с солью взбиваем в пену. Постепенно добавляем сахар, взбиваем до пиков.
10. К сметане добавить взбитые белки, перемешать на малых оборотах до однородности.
11. Вынуть форму с тестом из холодильника, выложить начинку, вылить суфле, легонько ударить о стол, высыпать частями крошки (легко, чтобы крошка не осела)
12. Выпекать в разогретой духовке до t 180 в течение часа.
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