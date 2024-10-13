Пирог "Облако" – это именно тот десерт, которым так и хочется порадовать себя и родных в выходные. Он очень вкусный, легкий и практически тает во рту. Готовить его не сложно, а со стола пирог исчезает быстро.

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Как правильно приготовить пирог "Облако", в Facebook рассказали на странице Домашняя Ку Кухня Готовим с удовольствием. Там также сказано, что этот пирог можно смело считать тортом.

Ингредиенты для яблочного слоя

Яблоки без сердцевины – 500 гр

Сахар – 50 гр

Сок лимона – 2 ст.л.

Ингредиенты для крем-суфле

Белок – 2 шт

Сахар – 150 гр

Ванильный сахар – 10 гр

Сметана 10% – 400 гр

Крахмал кукурузный – 35 гр

Ингредиенты для теста

Мука – 250 гр

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сливочное масло – 100 гр

Соль – щепотка

Сахар – 50 гр

Ванильный сахар – 5 гр

Способ приготовления

1. Яблоки нарезать кусочками, добавить сахар, перемешать, карамелизовать в сковороде до золотистого цвета. Можно добавить кусочек масла 1.ч.л, корицу, сухую цедру лайма.

2. Оставить охлаждаться на тарелке.

3. Холодное масло нарезать на кусочки, добавить просеянную муку с разрыхлителем, ванильный сахар-перетереть в крошку.

4. Желтки и сахар перемешать венчиком, влить в мучную смесь, перемешать/перетереть, чтобы яичная смесь вошла в крошку.

5. 1/4 крошки оставить на посыпку пирога сверху.

6. Дно формы диаметром 20 см застелить пергаментом, высыпаем большую часть крошки, сначала пальцами формируем бортики на всю высоту формы, а затем низ.

7. Поставить форму с тестом в холодильник.

8. Тем временем готовим крем-суфле. Сметанную смесь перемешать с крахмалом и ванильным сахаром.

9. Белки с солью взбиваем в пену. Постепенно добавляем сахар, взбиваем до пиков.

10. К сметане добавить взбитые белки, перемешать на малых оборотах до однородности.

11. Вынуть форму с тестом из холодильника, выложить начинку, вылить суфле, легонько ударить о стол, высыпать частями крошки (легко, чтобы крошка не осела)

12. Выпекать в разогретой духовке до t 180 в течение часа.

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