Пирожки без муки – отличная идея для тех, кто хочет приготовить что-то необычное и сытное из обычных продуктов. Основа из риса получается нежной внутри и хрустящей снаружи, а сочная мясная начинка делает блюдо очень удачным для обеда или перекуса. Такие пирожки легко готовятся на сковородке и хорошо держат форму без классического теста. Особенно вкусны горячими сразу после приготовления. Подавать их можно со сметаной, соусами или свежими овощами.

Идея приготовления пирожков без муки опубликована на странице фудблогера kitchen yuliana в Instagram.

Ингредиенты для основы:

отварной рис – 200 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 20 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

говяжий фарш – 200 г

лук – 1 шт.

твердый сыр – 50 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

Ингредиенты для панировки:

яйца – 2 шт.

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

панировочные сухари – по необходимости

Способ приготовления:

1. Отварите рис до готовности и дайте ему немного остыть. Добавьте яйца, растопленное сливочное масло и кукурузный крахмал. Хорошо перемешайте массу, чтобы она стала однородной.

2. Для начинки обжарьте измельченный лук до мягкости, добавьте фарш, соль и специи. Готовьте до полной готовности мяса. В конце добавьте натертый сыр и перемешайте.

3. Формируйте пирожки в небольшой миске или руками, застелив поверхность пищевой пленкой. Выложите рисовую основу, добавьте начинку и аккуратно сформируйте пирожок.

4. Отдельно взбейте яйца с крахмалом для панировки. Каждый пирожок сначала окуните в яичную смесь, а затем обваляйте в панировочных сухарях.

5. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте пирожки примерно по 3 минуты с каждой стороны до золотистой и хрустящей корочки.

6. Готовые пирожки подавайте горячими. Они получаются очень сочными внутри и прекрасно сочетаются даже без дополнительного гарнира.

