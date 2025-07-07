Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,5 т.
Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста

Домашние дрожжевые пирожки с вишнями – настоящий вкус детства. Такую выпечку для детей и внуков точно готовит каждая бабушка. Для того, чтобы сделать такие изделия в домашних условиях, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления пирожков с вишнями опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич(yuliia.senych) в Instagram. Тесто получится, как пух.

Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 120 г
  • теплое молоко – 250 мл.
  • растопленное сливочного масло – 100 г
  • пшеничная мука – 600 г
  • соль – 0,5 шт.
  • цедра лимона – по желанию
  • ванильный сахар – 8 г
  • прессованные дрожжи – 18 г (или 6 г сухих)

Способ приготовления:

Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста

1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить сахар и разбить туда яйца с ванильным сахаром до легкой пышности. По желанию натираем цедру лимона.

2. Всыпать щепотку соли и постепенно просеять муку и замешать нежное, мягкое тесто.

Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста

3. В конце добавить растопленное (но не горячее) сливочное масло.

4. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока не увеличится вдвое.

Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста

5. тесто примнуть и раскатать в пласт на поверхности, присыпанной мукой.

6. Чашкой среднего диаметра выжать кружочки.

Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста

7. Наполнить начинкой (примерно 1 ст.л.) и защипать края.

Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста

8. Перевернуть пирожки швом вниз и оставить на противень подходить на 30 минут.

Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста

9. Перед выпеканием смазать желтком и отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку.

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