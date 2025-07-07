Домашние дрожжевые пирожки с вишнями – настоящий вкус детства. Такую выпечку для детей и внуков точно готовит каждая бабушка. Для того, чтобы сделать такие изделия в домашних условиях, воспользуйтесь следующим рецептом.

Идея приготовления пирожков с вишнями опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич(yuliia.senych) в Instagram. Тесто получится, как пух.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 120 г

теплое молоко – 250 мл.

растопленное сливочного масло – 100 г

пшеничная мука – 600 г

соль – 0,5 шт.

цедра лимона – по желанию

ванильный сахар – 8 г

прессованные дрожжи – 18 г (или 6 г сухих)

Способ приготовления:

1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить сахар и разбить туда яйца с ванильным сахаром до легкой пышности. По желанию натираем цедру лимона.

2. Всыпать щепотку соли и постепенно просеять муку и замешать нежное, мягкое тесто.

3. В конце добавить растопленное (но не горячее) сливочное масло.

4. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока не увеличится вдвое.

5. тесто примнуть и раскатать в пласт на поверхности, присыпанной мукой.

6. Чашкой среднего диаметра выжать кружочки.

7. Наполнить начинкой (примерно 1 ст.л.) и защипать края.

8. Перевернуть пирожки швом вниз и оставить на противень подходить на 30 минут.

9. Перед выпеканием смазать желтком и отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку.

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