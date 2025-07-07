Пирожки с вишнями, как у бабушки: делимся рецептом идеального теста
Домашние дрожжевые пирожки с вишнями – настоящий вкус детства. Такую выпечку для детей и внуков точно готовит каждая бабушка. Для того, чтобы сделать такие изделия в домашних условиях, воспользуйтесь следующим рецептом.
Идея приготовления пирожков с вишнями опубликована на странице фудблогера Юлии Сенич(yuliia.senych) в Instagram. Тесто получится, как пух.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 120 г
- теплое молоко – 250 мл.
- растопленное сливочного масло – 100 г
- пшеничная мука – 600 г
- соль – 0,5 шт.
- цедра лимона – по желанию
- ванильный сахар – 8 г
- прессованные дрожжи – 18 г (или 6 г сухих)
Способ приготовления:
1. В теплом молоке растворить дрожжи, добавить сахар и разбить туда яйца с ванильным сахаром до легкой пышности. По желанию натираем цедру лимона.
2. Всыпать щепотку соли и постепенно просеять муку и замешать нежное, мягкое тесто.
3. В конце добавить растопленное (но не горячее) сливочное масло.
4. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, пока не увеличится вдвое.
5. тесто примнуть и раскатать в пласт на поверхности, присыпанной мукой.
6. Чашкой среднего диаметра выжать кружочки.
7. Наполнить начинкой (примерно 1 ст.л.) и защипать края.
8. Перевернуть пирожки швом вниз и оставить на противень подходить на 30 минут.
9. Перед выпеканием смазать желтком и отправить выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку.
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