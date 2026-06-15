Картофельные пирожные остаются одним из самых любимых десертов, знакомых многим еще с детства. Их ценят за насыщенный шоколадный вкус, нежную текстуру и простоту приготовления. Для основы понадобится домашний бисквит, а крем из сгущенного молока и сливочного масла сделает десерт особенно нежным. Такое лакомство прекрасно подходит к чаю, кофе или для домашнего праздничного стола.

Идея приготовления бисквитных пирожных "Картофель" опубликована на странице фудблогерши albik.food в Instagram.

Ингредиенты для бисквита:

яйца – 5 шт.

сахар – 200 г

растительное масло – 70 г

молоко – 100 мл

мука – 160 г

какао – 30 г

разрыхлитель – 10 г

Для кремовой основы:

сгущенное молоко – 200 г

сливочное масло – 100 г

Для посыпки:

сахарная пудра " – " 20 г

какао – 5 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте вместе с сахаром до образования пышной светлой массы.

2. Добавьте масло и молоко, после чего аккуратно перемешайте.

3. Отдельно смешайте муку, какао и разрыхлитель.

4. Постепенно введите сухие ингредиенты в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх.

5. Вылейте тесто в форму для выпечки и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.

6. Выпекайте примерно 35–45 минут до появления сухой деревянной шпажки.

7. В течение первых 25 минут дверцу духовки открывать не стоит.

8. Готовый бисквит полностью остудите, после чего измельчите до мелкой крошки.

9. К бисквитной крошке добавьте сгущенное молоко и мягкое сливочное масло.

10. Тщательно перемешайте до получения однородной пластичной массы.

11. Сформируйте пирожные овальной формы. Из указанного количества продуктов получается примерно 18-20 изделий среднего размера.

12. Переложите заготовки в холодильник на 30 минут для стабилизации.

13. Смешайте сахарную пудру с какао и обваляйте каждое пирожное в полученной смеси.

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