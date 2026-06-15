Пирожные картошка, как в детстве: делимся рецептом любимого десерта
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Картофельные пирожные остаются одним из самых любимых десертов, знакомых многим еще с детства. Их ценят за насыщенный шоколадный вкус, нежную текстуру и простоту приготовления. Для основы понадобится домашний бисквит, а крем из сгущенного молока и сливочного масла сделает десерт особенно нежным. Такое лакомство прекрасно подходит к чаю, кофе или для домашнего праздничного стола.
Идея приготовления бисквитных пирожных "Картофель" опубликована на странице фудблогерши albik.food в Instagram.
Ингредиенты для бисквита:
- яйца – 5 шт.
- сахар – 200 г
- растительное масло – 70 г
- молоко – 100 мл
- мука – 160 г
- какао – 30 г
- разрыхлитель – 10 г
Для кремовой основы:
- сгущенное молоко – 200 г
- сливочное масло – 100 г
Для посыпки:
- сахарная пудра " – " 20 г
- какао – 5 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте вместе с сахаром до образования пышной светлой массы.
2. Добавьте масло и молоко, после чего аккуратно перемешайте.
3. Отдельно смешайте муку, какао и разрыхлитель.
4. Постепенно введите сухие ингредиенты в яичную массу, аккуратно перемешивая лопаткой движениями снизу вверх.
5. Вылейте тесто в форму для выпечки и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку.
6. Выпекайте примерно 35–45 минут до появления сухой деревянной шпажки.
7. В течение первых 25 минут дверцу духовки открывать не стоит.
8. Готовый бисквит полностью остудите, после чего измельчите до мелкой крошки.
9. К бисквитной крошке добавьте сгущенное молоко и мягкое сливочное масло.
10. Тщательно перемешайте до получения однородной пластичной массы.
11. Сформируйте пирожные овальной формы. Из указанного количества продуктов получается примерно 18-20 изделий среднего размера.
12. Переложите заготовки в холодильник на 30 минут для стабилизации.
13. Смешайте сахарную пудру с какао и обваляйте каждое пирожное в полученной смеси.
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