Если нужно приготовить быстрый и вкусный перекус, лаваш станет настоящим спасением. В него можно завернуть все, что есть в холодильнике и получить аппетитное блюдо, которое удобно взять с собой или подать к обеду. Особенно вкусно получается сочетание курицы, овощей и грибов – сытное, ароматное и полезное. Такой вариант понравится всей семье, ведь готовится за считанные минуты, а результат всегда безупречен.

Идея приготовления лаваша с курицей и овощами опубликована на странице olga riabenko в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 350-400 г

сладкий перец (красный и желтый) – 2 шт.

грибы – 120 г

твердый сыр – 200 г

укроп и петрушка – по горсти

майонез – 2 ст.л.

сметана – 2 ст.л.

соль и перец – по вкусу

сушеный чеснок – 1 ч.л.

лаваш тонкий – 2-3 шт.

масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Перец нарежьте тонкими полосками, грибы – произвольно.

2. Обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости, в конце слегка посолите и снимите с огня.

3. Филе отварите до готовности, остудите и разберите на волокна или нарежьте небольшими кусочками.

4. В глубокой миске соедините курицу, обжаренные овощи с грибами, измельченную зелень, натертый сыр, майонез и сметану.

5. Добавьте специи и сушеный чеснок, перемешайте до однородной массы.

6. Разложите лаваш, выложите на него часть начинки и заверните плотным рулетом.

7. В сковороде с небольшим количеством масла обжарьте рулетики с обеих сторон до золотистого цвета.

8. Блюдо лучше всего подавать горячим – тогда лаваш остается хрустящим, а сыр внутри нежно расплавляется. Если останется на потом, рулеты легко разогреть на сковороде или в духовке.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: