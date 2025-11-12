Питательный перекус из лаваша: заверните курицу, овощи и грибы
Если нужно приготовить быстрый и вкусный перекус, лаваш станет настоящим спасением. В него можно завернуть все, что есть в холодильнике и получить аппетитное блюдо, которое удобно взять с собой или подать к обеду. Особенно вкусно получается сочетание курицы, овощей и грибов – сытное, ароматное и полезное. Такой вариант понравится всей семье, ведь готовится за считанные минуты, а результат всегда безупречен.
Идея приготовления лаваша с курицей и овощами опубликована на странице olga riabenko в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 350-400 г
- сладкий перец (красный и желтый) – 2 шт.
- грибы – 120 г
- твердый сыр – 200 г
- укроп и петрушка – по горсти
- майонез – 2 ст.л.
- сметана – 2 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
- сушеный чеснок – 1 ч.л.
- лаваш тонкий – 2-3 шт.
- масло – для жарки
Способ приготовления:
1. Перец нарежьте тонкими полосками, грибы – произвольно.
2. Обжарьте на небольшом количестве масла до мягкости, в конце слегка посолите и снимите с огня.
3. Филе отварите до готовности, остудите и разберите на волокна или нарежьте небольшими кусочками.
4. В глубокой миске соедините курицу, обжаренные овощи с грибами, измельченную зелень, натертый сыр, майонез и сметану.
5. Добавьте специи и сушеный чеснок, перемешайте до однородной массы.
6. Разложите лаваш, выложите на него часть начинки и заверните плотным рулетом.
7. В сковороде с небольшим количеством масла обжарьте рулетики с обеих сторон до золотистого цвета.
8. Блюдо лучше всего подавать горячим – тогда лаваш остается хрустящим, а сыр внутри нежно расплавляется. Если останется на потом, рулеты легко разогреть на сковороде или в духовке.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: