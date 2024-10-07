Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
468
Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее

На обед для всей семьи вкусно сделать плов из риса. Дольше всего готовится в этом блюде мясо. Но для того, чтобы было быстрее, свинину или курицу можно заменить на более простой ингредиент.

Видео дня

Идея приготовления сытного риса на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Вместо привычного мяса можно использовать охотничьи колбаски.

Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • колбаски охотничьи – 2 шт.
  • рис – 1 стакан
  • вода – 3,5 стакана
  • соль, перец – по вкусу
  • паприка – 1 ч.л.
  • куркума – 0,5 ч л.
  • зелень

Способ приготовления:

Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее

1. К яйцам добавить соль и все перемешать.

2. Вылить на сковороду и, постоянно помешивая, поджарить.

Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее

3. Пересыпать в тарелку.

4. Лук мелко нарезать, морковь нарезать на маленькие кубики, поджарить несколько минут.

Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее

5. Добавить нарезанные колечки колбаски и тоже несколько минут поджарить.

6. Всыпать рис и добавить воду.

Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее

7. Посолить, поперчить и добавить любимые специи.

Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее

8. Все перемешать, накрыть и оставить на маленьком огне примерно на 30 минут.

9. Добавить яйца, перемешать, добавить зелень.

Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты