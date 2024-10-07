Плов на обед по-новому: с каким мясом блюдо готовится в разы быстрее
На обед для всей семьи вкусно сделать плов из риса. Дольше всего готовится в этом блюде мясо. Но для того, чтобы было быстрее, свинину или курицу можно заменить на более простой ингредиент.
Идея приготовления сытного риса на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Вместо привычного мяса можно использовать охотничьи колбаски.
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- колбаски охотничьи – 2 шт.
- рис – 1 стакан
- вода – 3,5 стакана
- соль, перец – по вкусу
- паприка – 1 ч.л.
- куркума – 0,5 ч л.
- зелень
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить соль и все перемешать.
2. Вылить на сковороду и, постоянно помешивая, поджарить.
3. Пересыпать в тарелку.
4. Лук мелко нарезать, морковь нарезать на маленькие кубики, поджарить несколько минут.
5. Добавить нарезанные колечки колбаски и тоже несколько минут поджарить.
6. Всыпать рис и добавить воду.
7. Посолить, поперчить и добавить любимые специи.
8. Все перемешать, накрыть и оставить на маленьком огне примерно на 30 минут.
9. Добавить яйца, перемешать, добавить зелень.
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