На обед для всей семьи вкусно сделать плов из риса. Дольше всего готовится в этом блюде мясо. Но для того, чтобы было быстрее, свинину или курицу можно заменить на более простой ингредиент.

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Идея приготовления сытного риса на обед опубликована на странице фудблогера Валерии с ником valeria pytel в Instagram. Вместо привычного мяса можно использовать охотничьи колбаски.

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

колбаски охотничьи – 2 шт.

рис – 1 стакан

вода – 3,5 стакана

соль, перец – по вкусу

паприка – 1 ч.л.

куркума – 0,5 ч л.

зелень

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить соль и все перемешать.

2. Вылить на сковороду и, постоянно помешивая, поджарить.

3. Пересыпать в тарелку.

4. Лук мелко нарезать, морковь нарезать на маленькие кубики, поджарить несколько минут.

5. Добавить нарезанные колечки колбаски и тоже несколько минут поджарить.

6. Всыпать рис и добавить воду.

7. Посолить, поперчить и добавить любимые специи.

8. Все перемешать, накрыть и оставить на маленьком огне примерно на 30 минут.

9. Добавить яйца, перемешать, добавить зелень.

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