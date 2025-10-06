Сливочное масло – один из самых популярных продуктов на кухне, но хранить его нужно правильно. Многие хозяйки сталкиваются с тем, что масло быстро темнеет, становится горьким или приобретает посторонний запах. Чаще всего это случается из-за неправильных условий хранения. Чтобы этого избежать, стоит знать несколько простых, но действенных правил, которыми пользуются даже во Франции – стране, где качество масла имеет особое значение.

Видео дня

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно хранить масло, чтобы оно не испортилось.

Сливочное масло обязательно нужно держать в холодильнике. Оптимальная температура – от 0°C до +4°C. Именно она помогает сохранить продукт свежим и предотвращает процесс прогоркания. Если масло лежит просто на кухонной полке или возле плиты, оно быстро теряет свой аромат и меняет консистенцию. Также не стоит хранить его рядом с продуктами, имеющими резкий запах – масло очень быстро его впитывает.

Для кратковременного хранения удобнее всего оставлять масло в заводской упаковке или переложить его в плотно закрытую емкость. Это защитит продукт от влаги, воздуха и запахов. Если вы планируете хранить масло дольше, его можно заморозить – в морозилке продукт не потеряет свойств до шести месяцев.

Французские хозяйки пользуются еще одним проверенным способом – хранят масло в специальной масленке с водяным уплотнением. Это керамический или стеклянный сосуд из двух частей: в нижнюю наливают холодную воду, а в верхнюю кладут масло. Такая конструкция не дает воздуху проникать внутрь, поэтому продукт не окисляется и не портится. При этом масло остается мягким, его легко намазать на хлеб в любой момент.

Чтобы сливочное масло оставалось свежим, избегайте частого перепада температур, не держите его открытым и всегда следите за чистотой посуды, в которой оно лежит. Простое соблюдение этих советов позволит дольше наслаждаться натуральным вкусом и ароматом любимого продукта.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: