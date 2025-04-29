Меренговый рулет – популярный десерт, который далеко не всегда удается успешно приготовить. Всего несколько ошибок и нежное белковое тесто просто размокает, и его уже нельзя будет завернуть. Для того, чтобы избежать неприятностей, следует воспользоваться следующим рецептом.

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О том, как приготовить удачный меренговый рулет, рассказала фудблогер Виктория Козина (kozina food) в Instagram. Следует обратить внимание на некоторые важные нюансы.

1. Температура белков

Для того, чтобы меренговый рулет получился удачным, белки должны быть холодными.

2. Сахар или сахарная пудра

Многие хозяйки для приготовления меренгового рулета используют сахар. Но это заблуждение. Дело в том, что сахар далеко не всегда выходит хорошо взбить, особенно если у вас не очень мощный миксер. С сахарной пудрой результат получается безупречный, но ее нужно сбивать минут 15, чтобы получилась гладкая и плотная консистенция.

Как проверить, хорошо ли сбилась меренга

Надо просто перевернуть миску – из нее не должно ничего вытекать и высыпаться.

Рецепт идеального меренгового рулета

Ингредиенты для меренгты

белки – 200 г

сахарная пудра – 280 г

кукурузный крахмал – 2 ст.л.

лимонная кислота – щепотка

Ингредиенты для крема:

сливки от 33% – 100 мл.

крем-сырь – 300 г

сахарная пудра – 30 г

Способ приготовления:

1. Белки взбить до пышной белой массы.

2. Добавить сахарную пудру.

3. Снова хорошо взбить до однородности так, чтобы во время переворачивания масса не стекала.

4. Добавить лимонную кислоту и крахмал.

5. Перемешать силиконовой лопаткой.

6. Выложить белоснежную массу на застеленный пергаментом противень.

7. Разровнять лопаткой.

8. Посыпать миндалем.

9. Поставить в духовку.

10. Выпекать при температуре 150 градусов 30-35 минут.

11. Достать, снять пергамент.

12. Выложить крем с помощью кондитерского мешка.

13. Размазать по поверхности.

14. Добавить ягодную начинку и завернуть в рулет.

15. Сверху добавить крем и украсить клубникой.

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