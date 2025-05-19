Мытье мяса перед приготовлением – привычка, которая кажется правильной. Но на самом деле она не только не нужна, но и может навредить. Чтобы мясо получилось вкусным, а блюдо безопасным, важно знать, как правильно его обработать. Некоторые простые действия могут существенно повлиять на результат.

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О том, что делать с мясом перед приготовлением, рассказала фудблогер Виталина Воротнюк (vita vorotniuk) в Instagram. Промывание водой не самая лучшая идея.

Почему не стоит мыть мясо

Шеф-повара не моют мясо под краном, а просто промакивают его бумажным полотенцем. Это позволяет убрать лишнюю влагу с поверхности, благодаря чему мясо лучше обжаривается и образует румяную корочку. Влага, которая остается после мытья, препятствует правильному поджариванию, поэтому мясо получается вареным, а не зажаренным.

Мыть мясо стоит лишь в исключительных случаях – если на нем есть видимая грязь, слизь или оно упало на пол. В таких ситуациях после промывки следует обязательно продезинфицировать поверхности, раковину и руки.

Температуры приготовления, которые действительно имеют значение

Чтобы мясо было не только вкусным, но и безопасным, следите за его температурной обработкой. Для каждого вида продукта существует минимальная температура:

Говядина, свинина, баранина: не менее 63°C

Фарш: не менее 71°C

Рыба и морепродукты: 63°C

Эти показатели легко контролировать с помощью кухонного термометра.

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