Оладьи кажутся одним из самых легких блюд. Продукты нужны простые, готовятся они быстро, но результат не всегда радует. Вместо пышных и золотистых оладий получаются плоские или сырые внутри изделия. Причина – незначительные ошибки, которые легко исправить.

Редакция FoodOboz расскажет на что нужно обратить внимание, чтобы оладьи получились идеальными.

Почему оладьи сырые внутри

Это случается, когда сковородка слишком горячая. Сверху тесто подгорает, а внутри остается непропеченным. Чтобы избежать этого, оладьи нужно жарить на среднем огне и обязательно накрывать крышкой.

Почему оладьи не поднимаются

1. Слишком жидкое тесто. В таком случае следует добавить немного муки.

2. Холодный кефир. Напиток должен быть комнатной температуры, иначе пышности не будет.

3. Холодная сковородка. Тесто на ней не поднимется.

Как сделать оладьи пышными

Секрет пышной текстуры – сода или разрыхлитель. Они хорошо работают с кислым кефиром. Чем жирнее и кислее напиток, тем лучше результат. Еще один вариант – дрожжи. Они делают тесто особенно легким и воздушным.

Как получить румяную корочку

Для хорошего цвета нужна хорошо разогретая сковорода. Ее надо смазать растительным маслом, уменьшить огонь и только тогда наливать тесто. Жарить желательно под крышкой.

Почему кефир лучше молока

На молоке оладьи не будут пышными, ведь в нем нет кислой среды. Это хороший вариант для блинов, но не для оладий. Если же тесто сделано на молоке, его можно исправить, добавив дрожжи и оставить постоять в теплом месте.

