Картофель – один из самых популярных овощей. Продукт готовят в каждой семье: варят, жарят, запекают. Но привычная варка может существенно испортить его ценность. Часто именно способ приготовления определяет, насколько полезным будет блюдо. Если вы хотите сохранить максимум пользы – есть лучшая альтернатива, чем просто отварить.

Редакция FoodOboz расскажет о том, почему отварка картофеля – не лучший вариант. Есть несколько альтернативных вариантов приготовления.

Почему не стоит готовить картофель в воде

Варка картофеля в воде – это самый распространенный, но далеко не самый удачный метод. Во время такого процесса часть важных веществ просто теряется. Особенно сильно вымываются те элементы, которые растворяются в воде: это и витамин С, и природные антиоксиданты. Чем мельче нарезанные куски и чем дольше длится приготовление, тем меньше в них остается пользы. К тому же, при высокой температуре некоторые соединения разрушаются почти полностью.

Чем лучше заменить варку

Если хотите приготовить вкусный и одновременно полезный картофель, обратите внимание на запекание или приготовление на пару. В этих способах овощ не контактирует с большим количеством жидкости, а значит, лучше сохраняет свой естественный вкус и ценные вещества. Например, запеченный в духовке картофель содержит больше полифенолов, чем отварной. А приготовление на пару позволяет оставить большинство витамина С, который в противном случае просто исчезает.

Также можно использовать микроволновку – это не только быстро, но и эффективно. При таком методе сохраняется больше полезных веществ, чем при варке в воде. Кроме того, овощ сохраняет более насыщенный вкус, лучше держит форму и не превращается в водянистое пюре.

Итак, чтобы картофель оставался не только сытным, но и действительно полезным, пересмотрите свои кулинарные привычки. Вместо того, чтобы варить его в большом количестве воды, попробуйте запекать, готовить на пару или в микроволновой печи. Такое простое изменение на кухне сделает ваши блюда вкуснее и поможет сохранить максимум природной пользы из каждого овоща.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: