Почему плов не получается рассыпчатым: ошибки приготовления

Екатерина Ягович
Кулинария
3 минуты
654
Почему плов не получается рассыпчатым: ошибки приготовления

Плов часто кажется простым блюдом, но даже опытные кулинары иногда сталкиваются с проблемой – вместо аппетитного, рассыпчатого гарнира получается клейкая каша. Причин этому может быть несколько, и большинство из них – это базовые ошибки, которые легко исправить. Если учесть несколько важных моментов еще до начала приготовления, вкус и текстура плова будут именно такими, как нужно.

О том, как приготовить идеальный рассыпчатый плов, рассказала фудблогер Алина Бурлака (alina burlaka) в Instgaram.

Неправильный выбор риса

Почему плов не получается рассыпчатым: ошибки приготовления

Одна из главных причин неудачного плова – неподходящий сорт риса. Для этого блюда важно брать длиннозернистый, пропаренный рис, который держит форму во время варки. Если же использовать круглый, даже с соблюдением технологии, он все равно разварится.

Недостаточно промытый рис

Почему плов не получается рассыпчатым: ошибки приготовления

Крупу обязательно нужно хорошо промыть. Крахмал, который есть на поверхности зерен, как раз и вызывает слипание. Промывать нужно не один и не два раза, а минимум семь. Вода после последней промывки должна быть почти прозрачной. После этого рис стоит еще и замочить в холодной воде на 30-60 минут. Это позволит зернам немного размягчиться и лучше впитывать жидкость уже во время приготовления.

Неправильные пропорции воды

Почему плов не получается рассыпчатым: ошибки приготовления

Еще одна ошибка – чрезмерное количество воды. Если рис замачивали, он уже насытился влагой. Поэтому воды для приготовления нужно меньше, чем обычно. Оптимальное соотношение: на 2,5 стакана риса – 3 стакана воды. Если соблюсти эту пропорцию, рис не будет плавать в жидкости, а получится рассыпчатым и нежным.

Частое перемешивание

Рис – не каша. Его не нужно постоянно мешать. Перемешивание лишь разрушает структуру зерен и превращает блюдо в густую массу. После добавления всех ингредиентов и воды достаточно один раз перемешать плов на среднем этапе приготовления – чтобы верхний слой не остался сырым. А далее накрыть крышкой и сделать минимальный огонь.

Отсутствие времени на "отдых"

Почему плов не получается рассыпчатым: ошибки приготовления

Даже после завершения приготовления плова стоит дать немного времени настояться. Оставьте кастрюлю под крышкой еще на 15 минут. За это время рис окончательно впитает остаточную влагу, приобретет упругость и станет рассыпчатым. Этот этап часто игнорируют, но именно он часто решающий.

Проверенные пропорции для вкусного плова:

  • 600 г риса (2,5 стакана)
  • 750 мл воды (3 стакана)
  • 1 кг мяса (лучше всего – говядина или баранина)
  • 2 головки лука;
  • 4 крупные моркови (или больше – для яркого цвета);
  • специи для плова (барбарис, зира, куркума)
  • лавровый лист, черный перец, соль по вкусу.

Чтобы плов всегда удавался, важно не только придерживаться рецепта, но и понимать принципы. Правильный сорт риса, контроль за водой, отсутствие лишних движений, и у вас на столе будет ароматное, рассыпчатое блюдо, которое захочется готовить снова и снова.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты