На территории бывшего Советского союза часто продавали разнообразные томатные соусы. Их использовали для приготовления разнообразных зажарок и первых блюд.

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А вот кетчуп встретить на полках магазинов было невозможно. Его потребление и производство ограничивалось. Какая этому была причина, разбирался FoodOboz.

Начиная с 1941 года, то есть после нападения Германии на СССР, остановилось производство какой-либо продукции, не подпадавшей под понятие первой необходимости. А уже после окончания военных действий между США и СССР началась так называемая "Холодная война", превратив эти две страны сначала в противников, а впоследствии и во врагов.

При таких взаимоотношениях с США и речи не могло идти о наличии какой-либо американской продукции на полках советских магазинов. Так, если в кулинарной книге издания 1939 было очень много рецептов с этим продуктом, то уже в издании 1952 слово "кетчуп" не упоминалось ни разу. Вскоре после этого в магазинах появились "краснодарский", "южный", "острый" и "шашлычный" соусы, существенно отличавшиеся по своим вкусовым свойствам от кетчупа.

И только в конце 1980-х годов на прилавках снова появился кетчуп. Но не следует забывать, что именно в это время начался процесс значительного переустройства государства, который впоследствии перерос в распад СССР.

На OBOZ.UA есть много рецептов кетчупа: