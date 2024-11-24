Пока длится сезон тыквы, нельзя терять никакой возможности приготовить из нее разнообразные блюда. Тыква настолько универсальна, что из нее можно создать первое блюдо, гарнир, кофейный напиток или даже десерт.

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Фудблогер Лиза Глинская в своем Instagram представила рецепт тыквенных мини-кексов. Готовятся они очень легко и будут смаковать абсолютно всем.

Ингредиенты на 10 шт.

Сливочное масло – 150 г

Сахар – 100 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 250 г

Разрыхлитель – 10 г

Цедра апельсина – 1 шт.

Тыква тертая – 200 г

Любые замороженные ягоды – 50 г

Способ приготовления

1. Взбейте размягченное сливочное масло до освещения и увеличения объема.

2. Добавьте цедру апельсина и сахар, снова взбейте.

3. Добавьте яйца, перемешайте.

4. Добавьте муку с разрыхлителем и снова перемешайте – мука должна увлажниться.

5. Добавьте тертую тыкву и перемешайте.

6. Включите духовой шкаф на 180С.

7. Добавьте в тесто ягоды, перемешайте.

8. Разложите тесто по формам, заполняя их до половины.

9. Отправьте выпекаться в разогретую до 180С духовку на 25-30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

10. Готовые кексы извлеките из формы и присыпьте сахарной пудрой.

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