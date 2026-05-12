Белковая запеканка – отличный вариант для сытного домашнего ужина, который готовится без лишних хлопот. Блюдо получается нежным, сочным и очень ароматным благодаря сочетанию куриного филе, творога и помидоров. Для приготовления понадобятся простые продукты, а сам процесс занимает минимум времени. Такую запеканку можно подавать как отдельное блюдо или дополнить свежими овощами.

Идея приготовления сытной белковой запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе или филе индейки – 300 г

творог – 100 г

яйца – 2 шт.

помидоры – 100 г

твердый сыр – 20 г

паприка – по вкусу

чеснок – по вкусу

соль – по вкусу

перец – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе или индейку нарежьте небольшими кусочками. Помидоры измельчите кубиками, а твердый сыр натрите на терке.

2. В глубокой миске смешайте творог, яйца, нарезанное мясо и помидоры.

3. Добавьте соль, перец, паприку, измельченный чеснок и другие специи по вкусу.

4. Готовую массу переложите в форму для запекания и равномерно распределите.

5. Сверху посыпьте тертым сыром, чтобы во время выпекания образовалась румяная корочка.

6. Запекайте блюдо в разогретой до 170 градусов духовке примерно 35-40 минут. За это время запеканка станет плотной и хорошо пропечется внутри.

7. Перед подачей дайте блюду немного остыть и посыпьте свежей зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: