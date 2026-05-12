Полезная белковая запеканка для сытного ужина: делимся простым рецептом
Белковая запеканка – отличный вариант для сытного домашнего ужина, который готовится без лишних хлопот. Блюдо получается нежным, сочным и очень ароматным благодаря сочетанию куриного филе, творога и помидоров. Для приготовления понадобятся простые продукты, а сам процесс занимает минимум времени. Такую запеканку можно подавать как отдельное блюдо или дополнить свежими овощами.
Идея приготовления сытной белковой запеканки на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе или филе индейки – 300 г
- творог – 100 г
- яйца – 2 шт.
- помидоры – 100 г
- твердый сыр – 20 г
- паприка – по вкусу
- чеснок – по вкусу
- соль – по вкусу
- перец – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе или индейку нарежьте небольшими кусочками. Помидоры измельчите кубиками, а твердый сыр натрите на терке.
2. В глубокой миске смешайте творог, яйца, нарезанное мясо и помидоры.
3. Добавьте соль, перец, паприку, измельченный чеснок и другие специи по вкусу.
4. Готовую массу переложите в форму для запекания и равномерно распределите.
5. Сверху посыпьте тертым сыром, чтобы во время выпекания образовалась румяная корочка.
6. Запекайте блюдо в разогретой до 170 градусов духовке примерно 35-40 минут. За это время запеканка станет плотной и хорошо пропечется внутри.
7. Перед подачей дайте блюду немного остыть и посыпьте свежей зеленью.
