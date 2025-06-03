Полезная домашняя пицца из кабачка: основа прекрасно пропекается и держит форму
Кабачки – это настолько универсальный продукт, что из него можно приготовить даже пиццу. Выпечка получится очень питательной и полезной. Особый вкус основе придаст сочная начинка.
Идея приготовления вкусной кабачковой пиццы опубликована на странице фудблогера Натальи с ником (nata.cooking) в Instagram. Понадобится минимум муки.
Ингредиенты для основы:
- средние кабачки или цуккини – 2 шт.
- мука – 50-100 г
- яйца – 2 шт.
- соль – 1/2 ч.л.
- щепотка перца
- панировочные сухари – 1-2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- томатный соус (или кетчуп) – 3 ст.л.
- шампиньоны – 100 г
- половина одного томата/красной луковицы/болгарского перца
- сосиски
- сыр моцарелла – 100-150 г
- орегано/базилик по желанию
Способ приготовления:
1. Кабачок или цуккини натереть.
2. Хорошо отжать лишнюю жидкость (чтобы тесто взяло меньше муки).
3. Добавить яйца, специи, постепенно муку и все тщательно перемешать.
4. Противень застелить силиконизированным пергаментом и посыпать панировочными сухарями.
5. Выложить кабачковое тесто, разровнять и сформировать равномерный корж (толщиной 1 см.).
6. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут.
7. Уже подпеченную основу смазать томатным соусом, посыпать сыром, выложить овощи и добавить сосиски. Сверху снова сыр, орегано/базилик по желанию и допекать 10-15 минут.
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