Кабачки – это настолько универсальный продукт, что из него можно приготовить даже пиццу. Выпечка получится очень питательной и полезной. Особый вкус основе придаст сочная начинка.

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Идея приготовления вкусной кабачковой пиццы опубликована на странице фудблогера Натальи с ником (nata.cooking) в Instagram. Понадобится минимум муки.

Ингредиенты для основы:

средние кабачки или цуккини – 2 шт.

мука – 50-100 г

яйца – 2 шт.

соль – 1/2 ч.л.

щепотка перца

панировочные сухари – 1-2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

томатный соус (или кетчуп) – 3 ст.л.

шампиньоны – 100 г

половина одного томата/красной луковицы/болгарского перца

сосиски

сыр моцарелла – 100-150 г

орегано/базилик по желанию

Способ приготовления:

1. Кабачок или цуккини натереть.

2. Хорошо отжать лишнюю жидкость (чтобы тесто взяло меньше муки).

3. Добавить яйца, специи, постепенно муку и все тщательно перемешать.

4. Противень застелить силиконизированным пергаментом и посыпать панировочными сухарями.

5. Выложить кабачковое тесто, разровнять и сформировать равномерный корж (толщиной 1 см.).

6. Запекать в духовке при температуре 200 градусов 15-20 минут.

7. Уже подпеченную основу смазать томатным соусом, посыпать сыром, выложить овощи и добавить сосиски. Сверху снова сыр, орегано/базилик по желанию и допекать 10-15 минут.

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