Полезная и вкусная икра-намазка из кабачков и плавленого сыра: готовится 15 минут
Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных закусок, а также дерунов, икры, а еще их можно очень вкусно законсервировать, сделать рагу и супы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры-намазки из кабачков, со специями и плавленым сыром.
Ингредиенты:
- Кабачок – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 2-3 зуб.
- Укроп – по вкусу
- Плавленый сыр – 70 г
- Соль/перец/сухой чеснок – по вкусу
Способ приготовления:
1. Обжариваем до прозрачности измельченный лук, добавляем тертую на крупной терке морковь, под крышкой тушим 5 минут, периодически помешивая. Добавляем нарезанный кабачок и чеснок, тушим еще 15 минут под крышкой.
2. Добавляем соль, перец, сушеный чеснок, перемешиваем, держим на огне еще 2 минуты и выключаем и охлаждаем.
3. Перекладываем в чашу блендера и добавляем плавленый сырок, измельченный укроп и взбиваем до однородности.
Подаем с поджаренными брускеттами, будет очень вкусно!
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