Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных закусок, а также дерунов, икры, а еще их можно очень вкусно законсервировать, сделать рагу и супы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры-намазки из кабачков, со специями и плавленым сыром.

Ингредиенты:

Кабачок – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок – 2-3 зуб.

Укроп – по вкусу

Плавленый сыр – 70 г

Соль/перец/сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжариваем до прозрачности измельченный лук, добавляем тертую на крупной терке морковь, под крышкой тушим 5 минут, периодически помешивая. Добавляем нарезанный кабачок и чеснок, тушим еще 15 минут под крышкой.

2. Добавляем соль, перец, сушеный чеснок, перемешиваем, держим на огне еще 2 минуты и выключаем и охлаждаем.

3. Перекладываем в чашу блендера и добавляем плавленый сырок, измельченный укроп и взбиваем до однородности.

Подаем с поджаренными брускеттами, будет очень вкусно!

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