Полезная и вкусная икра-намазка из кабачков и плавленого сыра: готовится 15 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,7 т.
Рецепт намазки

Кабачки – идеальные овощи для приготовления очень вкусных закусок, а также дерунов, икры, а еще их можно очень вкусно законсервировать, сделать рагу и супы.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной икры-намазки из кабачков, со специями и плавленым сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Кабачок – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок – 2-3 зуб.
  • Укроп – по вкусу
  • Плавленый сыр – 70 г
  • Соль/перец/сухой чеснок – по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжариваем до прозрачности измельченный лук, добавляем тертую на крупной терке морковь, под крышкой тушим 5 минут, периодически помешивая. Добавляем нарезанный кабачок и чеснок, тушим еще 15 минут под крышкой.

Кабачки со специями

2. Добавляем соль, перец, сушеный чеснок, перемешиваем, держим на огне еще 2 минуты и выключаем и охлаждаем.

Приготовление блюда

3. Перекладываем в чашу блендера и добавляем плавленый сырок, измельченный укроп и взбиваем до однородности.

Что добавить в закуску для яркого вкуса

Подаем с поджаренными брускеттами, будет очень вкусно!

Готовая закуска

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