Полезная капуста "Пелюстка" со свеклой, которую можно есть через 8 часов: самый быстрый рецепт

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
348
Полезная капуста 'Пелюстка' со свеклой, которую можно есть через 8 часов: самый быстрый рецепт

Маринованная и квашеная капуста – самая полезная зимняя закуска. Ее особенность в том, что она полезна для кишечника, так как содержит пробиотики (полезные бактерии), которые восстанавливают баланс микрофлоры, помогают при синдроме раздраженного кишечника, восстанавливают микрофлору после приема антибиотиков. Клетчатка в составе капусты поддерживает нормальную работу пищеварительной системы, а молочные бактерии подавляют рост вредных микроорганизмов. И ко всему, готовится она очень просто, а если добавить свеклу, вы получите хрустящую и вкусную капусту "Пелюстку". 

Капуста ''Пелюстка''

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной капусты "Пелюстки" со свеклой и морковью.

Ингредиенты: 

  • капуста – 1, 5 кг
  • морковь – 1 шт
  • свекла – 2 шт
  • вода – 1,5л
  • сахар – 6 ст.л
  • соль – 3 ст.л
  • масло – 150 мл
  • уксус яблочный – 150 мл
  • приправа – 2 ст.л (без горки) (для малосольных огурцов)
  • по желанию чеснок, острый перец

Способ приготовления: 

1. Капусту нарежьте квадратными кусочками, свеклу и морковь – натрите соломкой( или нарежьте слайсами).

Капуста для закуски

2. Выкладывайте в тару слоями капусту, морковь, свеклу, пока не закончатся овощи.

Овощи для блюда

3. Для маринада: в сотейнике соедините сахар, соль, приправу, влейте воду, масло и яблочный уксус и доведите до кипения.

Маринад для капусты

4. Залейте овощи маринадом. Сверху накройте тарелкой и положите небольшой груз. Оставить капусту при комнатной температуре на 6-8 часов. На ночь поставить в холодильник. Емкость накрыть крышкой или переложить капусту в банку и закрыть.

Готовая капуста

