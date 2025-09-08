Капуста ''Пелюстка''

Маринованная и квашеная капуста – самая полезная зимняя закуска. Ее особенность в том, что она полезна для кишечника, так как содержит пробиотики (полезные бактерии), которые восстанавливают баланс микрофлоры, помогают при синдроме раздраженного кишечника, восстанавливают микрофлору после приема антибиотиков. Клетчатка в составе капусты поддерживает нормальную работу пищеварительной системы, а молочные бактерии подавляют рост вредных микроорганизмов. И ко всему, готовится она очень просто, а если добавить свеклу, вы получите хрустящую и вкусную капусту "Пелюстку".

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной маринованной капусты "Пелюстки" со свеклой и морковью.

Ингредиенты:

капуста – 1, 5 кг

морковь – 1 шт

свекла – 2 шт

вода – 1,5л

сахар – 6 ст.л

соль – 3 ст.л

масло – 150 мл

уксус яблочный – 150 мл

приправа – 2 ст.л (без горки) (для малосольных огурцов)

по желанию чеснок, острый перец

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте квадратными кусочками, свеклу и морковь – натрите соломкой( или нарежьте слайсами).

2. Выкладывайте в тару слоями капусту, морковь, свеклу, пока не закончатся овощи.

3. Для маринада: в сотейнике соедините сахар, соль, приправу, влейте воду, масло и яблочный уксус и доведите до кипения.

4. Залейте овощи маринадом. Сверху накройте тарелкой и положите небольшой груз. Оставить капусту при комнатной температуре на 6-8 часов. На ночь поставить в холодильник. Емкость накрыть крышкой или переложить капусту в банку и закрыть.

