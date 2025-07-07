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Полезная лазанья из кабачка: самый простой рецепт вкусного итальянского блюда для всей семьи
Если вы хотите приготовить вкусную лазанью, но без теста, идеальной основой могут быть кабачки. А вместо мясного фарша добавьте балык, ветчину, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной лазаньи, с балыком и сыром моцарелла.
Ингредиенты:
- кабачки
- сыр пармезан
- балык
- сыр моцарелла
- специи
- масло оливковое
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, порежьте слайсами, выложите на бумажное полотенце.
2. Полейте форму маслом, выложите кабачки, посыпьте сыром, сверху балык, снова кабачки и сыр.
3. Запекайте до готовности.
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