Если вы хотите приготовить вкусную лазанью, но без теста, идеальной основой могут быть кабачки. А вместо мясного фарша добавьте балык, ветчину, сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной лазаньи, с балыком и сыром моцарелла.

Ингредиенты:

кабачки

сыр пармезан

балык

сыр моцарелла

специи

масло оливковое

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, порежьте слайсами, выложите на бумажное полотенце.

2. Полейте форму маслом, выложите кабачки, посыпьте сыром, сверху балык, снова кабачки и сыр.

3. Запекайте до готовности.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: