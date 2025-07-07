Полезная лазанья из кабачка: самый простой рецепт вкусного итальянского блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Полезная лазанья из кабачка: самый простой рецепт вкусного итальянского блюда для всей семьи

Если вы хотите приготовить вкусную лазанью, но без теста, идеальной основой могут быть кабачки. А вместо мясного фарша добавьте балык, ветчину, сыр.

Что приготовить из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной лазаньи, с балыком и сыром моцарелла.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачки
  • сыр пармезан
  • балык
  • сыр моцарелла
  • специи
  • масло оливковое

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, порежьте слайсами, выложите на бумажное полотенце.

Основа для блюда

2. Полейте форму маслом, выложите кабачки, посыпьте сыром, сверху балык, снова кабачки и сыр.

Приготовление блюда

3. Запекайте до готовности.

Готовая лазанья

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