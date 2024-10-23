Домашние запеканки можно готовить из любых овощей, добавив мясо, сыр. Для яркого аромата добавьте чеснок, специи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из капусты, с куриным филе.

Ингредиенты:

Капуста молодая небольшая – 1/2 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Яйца – 4 шт.

Соль, перец

Паприка – 1 ч.л.

Сметана – 100 г

Петрушка

Сыр твердый или Моцарела – 100 г

Помидор – 1 шт.

Пармезан – 40 г

Способ приготовления:

1. Капусту порежьте слайсами и выложите в форму, смазанную маслом.

2. Куриное филе порежьте кубиком. Добавьте яйца, соль, перец, паприку, натертый творог, сметану и измельченную петрушку. Вылить все на капусту.

3. Нарезать слайсами помидоры и разложить сверху. Посыпьте натертым пармезаном и запекать в течение 45 минут при 200°С.

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