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Полезная овощная запеканка, которую можно есть на ночь: самый простой рецепт
Домашние запеканки можно готовить из любых овощей, добавив мясо, сыр. Для яркого аромата добавьте чеснок, специи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из капусты, с куриным филе.
Ингредиенты:
- Капуста молодая небольшая – 1/2 шт.
- Куриное филе – 1 шт.
- Яйца – 4 шт.
- Соль, перец
- Паприка – 1 ч.л.
- Сметана – 100 г
- Петрушка
- Сыр твердый или Моцарела – 100 г
- Помидор – 1 шт.
- Пармезан – 40 г
Способ приготовления:
1. Капусту порежьте слайсами и выложите в форму, смазанную маслом.
2. Куриное филе порежьте кубиком. Добавьте яйца, соль, перец, паприку, натертый творог, сметану и измельченную петрушку. Вылить все на капусту.
3. Нарезать слайсами помидоры и разложить сверху. Посыпьте натертым пармезаном и запекать в течение 45 минут при 200°С.
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