Полезная овощная запеканка, которую можно есть на ночь: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,6 т.
Полезная овощная запеканка, которую можно есть на ночь: самый простой рецепт

Домашние запеканки можно готовить из любых овощей, добавив мясо, сыр. Для яркого аромата добавьте чеснок, специи. 

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Вкусная запеканка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеканки из капусты, с куриным филе. 

Рецепт запеканки

Ингредиенты:

  • Капуста молодая небольшая – 1/2 шт.
  • Куриное филе – 1 шт.
  • Яйца – 4 шт.
  • Соль, перец 
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Сметана – 100 г
  • Петрушка
  • Сыр твердый или Моцарела – 100 г
  • Помидор – 1 шт. 
  • Пармезан – 40 г

Способ приготовления:

1. Капусту порежьте слайсами и выложите в форму, смазанную маслом.

Капуста для запеканки

2. Куриное филе порежьте кубиком. Добавьте яйца, соль, перец, паприку, натертый творог, сметану и измельченную петрушку. Вылить все на капусту.

Филе для блюда

3. Нарезать слайсами помидоры и разложить сверху. Посыпьте натертым пармезаном и запекать в течение 45 минут при 200°С.

Готовое блюдо

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