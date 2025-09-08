Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусных закусок, а также икры, салатов, котлет. Еще кабачок можно просто пожарить, а также фаршировать, тушить, консервировать, делать запеканки и пироги, даже полезную шаурму.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной кабачковой шаурмы, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

Кабачок 220 г

Морковь 80 г

Яйцо 1 шт

Твердый сыр 40 г

Мука из твердых сортов 10 г

Для соуса:

Греческий йогурт 2 ст. л. (30 г)

Горчица 1/2 ч. л.

Чеснок 1 маленький зубчик (или щепотка сушеного)

Вустерский соус 1 ч. л. (можно заменить соевым)

Соль по вкусу

Для начинки:

Куриное филе запеченное 120 г

Помидоры 100 г

Способ приготовления:

1. Натрите овощи (если кабачок слишком сочный – отожмите), смешайте с яйцом, сыром, мукой и специями.

2. Выложите массу на пергамент и сформируйте прямоугольный корж, запекайте 20 минут при 180°С.

3. Для соуса: смешайте йогурт, горчицу, соус и чеснок.

4. Смажьте готовую лепешку соусом, добавьте курицу и помидоры. Сверните в рулетик и можно есть!

