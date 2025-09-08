Полезная шаурма из кабачков с белковой начинкой: рецепт блюда для завтрака и перекуса
Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусных закусок, а также икры, салатов, котлет. Еще кабачок можно просто пожарить, а также фаршировать, тушить, консервировать, делать запеканки и пироги, даже полезную шаурму.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной кабачковой шаурмы, с вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Кабачок 220 г
- Морковь 80 г
- Яйцо 1 шт
- Твердый сыр 40 г
- Мука из твердых сортов 10 г
Для соуса:
- Греческий йогурт 2 ст. л. (30 г)
- Горчица 1/2 ч. л.
- Чеснок 1 маленький зубчик (или щепотка сушеного)
- Вустерский соус 1 ч. л. (можно заменить соевым)
- Соль по вкусу
Для начинки:
- Куриное филе запеченное 120 г
- Помидоры 100 г
Способ приготовления:
1. Натрите овощи (если кабачок слишком сочный – отожмите), смешайте с яйцом, сыром, мукой и специями.
2. Выложите массу на пергамент и сформируйте прямоугольный корж, запекайте 20 минут при 180°С.
3. Для соуса: смешайте йогурт, горчицу, соус и чеснок.
4. Смажьте готовую лепешку соусом, добавьте курицу и помидоры. Сверните в рулетик и можно есть!
