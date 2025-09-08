Полезная шаурма из кабачков с белковой начинкой: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Полезная шаурма из кабачков с белковой начинкой: рецепт блюда для завтрака и перекуса

Кабачки – лучшие овощи для приготовления вкусных закусок, а также икры, салатов, котлет. Еще кабачок можно просто пожарить, а также фаршировать, тушить, консервировать, делать запеканки и пироги, даже полезную шаурму.

Что приготовить из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и полезной кабачковой шаурмы, с вкусной начинкой.

Ингредиенты:

  • Кабачок 220 г
  • Морковь 80 г
  • Яйцо 1 шт
  • Твердый сыр 40 г
  • Мука из твердых сортов 10 г

Для соуса:

  • Греческий йогурт 2 ст. л. (30 г)
  • Горчица 1/2 ч. л.
  • Чеснок 1 маленький зубчик (или щепотка сушеного)
  • Вустерский соус 1 ч. л. (можно заменить соевым)
  • Соль по вкусу

Для начинки:

  • Куриное филе запеченное 120 г
  • Помидоры 100 г

Способ приготовления:

1. Натрите овощи (если кабачок слишком сочный – отожмите), смешайте с яйцом, сыром, мукой и специями.

Овощное тесто

2. Выложите массу на пергамент и сформируйте прямоугольный корж, запекайте 20 минут при 180°С.

Сколько выпекать основу для блюда

3. Для соуса: смешайте йогурт, горчицу, соус и чеснок.

Соус для начинки

4. Смажьте готовую лепешку соусом, добавьте курицу и помидоры. Сверните в рулетик и можно есть!

Готовая шаурма

