Полезная творожная запеканка без муки: отличный источник белка
Творожную запеканку можно сделать не только очень вкусной, но и полезной. Масса будет прекрасно держать форму даже без муки. У вас получится питательное белковое блюдо, которое точно понравится всем.
Идея приготовления вкусной творожной запеканки опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.
Ингредиенты (на 2 порции):
- творог кисломолочный 5% – 350 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый – 80 г
- греческий йогурт – 60 г
- кукурузный крахмал – 2 ст.л.
- зелень – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. К сыру добавить яйца, зелень, тертый сыр и соль, перемешать.
2. Добавить йогурт (при необходимости, если масса сухая) и снова перемешать.
3. Добавить крахмал и довести массу до однородности.
4. Выложить в форму, слегка смазанную маслом.
5. Выпекать при 180°C примерно 50-60 минут до румяной корочки.
