Полезная творожная запеканка без муки: отличный источник белка

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
717
Творожную запеканку можно сделать не только очень вкусной, но и полезной. Масса будет прекрасно держать форму даже без муки. У вас получится питательное белковое блюдо, которое точно понравится всем.

Идея приготовления вкусной творожной запеканки опубликована на странице фудблогера olya pins в Instagram.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • творог кисломолочный 5% – 350 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 80 г
  • греческий йогурт – 60 г
  • кукурузный крахмал – 2 ст.л.
  • зелень – по вкусу
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. К сыру добавить яйца, зелень, тертый сыр и соль, перемешать.

2. Добавить йогурт (при необходимости, если масса сухая) и снова перемешать.

3. Добавить крахмал и довести массу до однородности.

4. Выложить в форму, слегка смазанную маслом.

5. Выпекать при 180°C примерно 50-60 минут до румяной корочки.

