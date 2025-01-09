Авокадо – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусной закуски, а также салатов, намазок. Он отлично сочетается со всеми овощами и зеленью.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле, с табаско и кинзой.

Ингредиенты:

Авокадо 120 г

Помидор 60 г

Красный лук 40 г

Кинза маленький пучок (кто не любит, замените петрушкой)

Лайм (сок 1 ч.л)

Черный молотый перец

Чилли 1/2 шт

Соль по желанию

Табаско (по вкусу, можно не добавлять)

Оливковое масло 1/2 ст.л

Способ приготовления:

1. Разомните мякоть авокадо вилкой, сбрызните соком лимона.

2. Добавьте порезанную зелень, помидор, лук, чили, специи, табаско и специи, перемешайте.

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