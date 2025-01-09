Полезная закуска из авокадо: простой рецепт вкусного гуакамоле

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Авокадо – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусной закуски, а также салатов, намазок. Он отлично сочетается со всеми овощами и зеленью.

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Что приготовить из авокадо

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле, с табаско и кинзой. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • Авокадо 120 г
  • Помидор 60 г
  • Красный лук 40 г
  • Кинза маленький пучок (кто не любит, замените петрушкой)
  • Лайм (сок 1 ч.л)
  • Черный молотый перец
  • Чилли 1/2 шт
  • Соль по желанию
  • Табаско (по вкусу, можно не добавлять)
  • Оливковое масло 1/2 ст.л

Способ приготовления: 

1. Разомните мякоть авокадо вилкой, сбрызните соком лимона.

Мякоть авокадо

2. Добавьте порезанную зелень, помидор, лук, чили, специи, табаско и специи, перемешайте.

Готовая закуска

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