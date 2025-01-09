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Полезная закуска из авокадо: простой рецепт вкусного гуакамоле
Авокадо – очень ценный и вкусный овощ, который может быть основой для вкусной закуски, а также салатов, намазок. Он отлично сочетается со всеми овощами и зеленью.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и полезного гуакамоле, с табаско и кинзой.
Ингредиенты:
- Авокадо 120 г
- Помидор 60 г
- Красный лук 40 г
- Кинза маленький пучок (кто не любит, замените петрушкой)
- Лайм (сок 1 ч.л)
- Черный молотый перец
- Чилли 1/2 шт
- Соль по желанию
- Табаско (по вкусу, можно не добавлять)
- Оливковое масло 1/2 ст.л
Способ приготовления:
1. Разомните мякоть авокадо вилкой, сбрызните соком лимона.
2. Добавьте порезанную зелень, помидор, лук, чили, специи, табаско и специи, перемешайте.
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