Сладкая выпечка может быть не только вкусной, но и достаточно полезной. Например, можно сделать брауни, в основе которого спелые бананы и вообще нет сахара. Сверху идеально добавить вишневый конфитюр.

Идея приготовления полезного брауни с вишней опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

бананы – 2 шт. (240 г очищенных)

какао – 3 ст.л.

рисовая мука – 3 ст.л. (можно заменить на протеин или частично смешать)

разрыхлитель - 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

вишня без косточки – 200 г

кукурузный крахмал – 1 ст.л.

вода – 80 мл.

подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

1. Бананы взбить в пюре.

2. Яйца взбить до легкой пены.

3. Добавить какао, муку и разрыхлитель, перемешать.

4. Отдельно в кастрюльке протушить вишню с водой, крахмалом и подсластителем 2 минуты на медленном огне до загустения.

5. Форму застелить пергаментом, вылить тесто.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.

7. Дать остыть и сверху выложить вишневую начинку.

