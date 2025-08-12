Полезное брауни с минимальным количеством калорий: делимся простым рецептом вкусного и питательного десерта
Сладкая выпечка может быть не только вкусной, но и достаточно полезной. Например, можно сделать брауни, в основе которого спелые бананы и вообще нет сахара. Сверху идеально добавить вишневый конфитюр.
Идея приготовления полезного брауни с вишней опубликована на странице фудблогера korolivska1 в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- бананы – 2 шт. (240 г очищенных)
- какао – 3 ст.л.
- рисовая мука – 3 ст.л. (можно заменить на протеин или частично смешать)
- разрыхлитель - 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
- вишня без косточки – 200 г
- кукурузный крахмал – 1 ст.л.
- вода – 80 мл.
- подсластитель – по вкусу
Способ приготовления:
1. Бананы взбить в пюре.
2. Яйца взбить до легкой пены.
3. Добавить какао, муку и разрыхлитель, перемешать.
4. Отдельно в кастрюльке протушить вишню с водой, крахмалом и подсластителем 2 минуты на медленном огне до загустения.
5. Форму застелить пергаментом, вылить тесто.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 15 минут.
7. Дать остыть и сверху выложить вишневую начинку.
