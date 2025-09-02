Овощное рагу – лучшее блюдо для обеда, ужина и просто перекуса. Для того, чтобы оно было нежным, можно добавить крем-сыр, сливки, сметану, а для пикантности – томатную пасту, специи, чеснок, чили.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого рагу из свежих овощей, со специям и томатной пастой.

Ингредиенты:

кабачок

картофель

морковь

лук

капуста разная

чеснок

специи

масло

томатная паста+вода

Способ приготовления:

1. Порежьте мелко овощи, поджарьте, в конце добавьте капусту, посыпьте специями.

2. Влейте томатную пасту с водой и тушите до готовности под крышкой.

