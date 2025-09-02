Видео дня
Полезное рагу из кабачков по-ирландски: делимся рецептом бюджетного блюда
Овощное рагу – лучшее блюдо для обеда, ужина и просто перекуса. Для того, чтобы оно было нежным, можно добавить крем-сыр, сливки, сметану, а для пикантности – томатную пасту, специи, чеснок, чили.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого рагу из свежих овощей, со специям и томатной пастой.
Ингредиенты:
- кабачок
- картофель
- морковь
- лук
- капуста разная
- чеснок
- специи
- масло
- томатная паста+вода
Способ приготовления:
1. Порежьте мелко овощи, поджарьте, в конце добавьте капусту, посыпьте специями.
2. Влейте томатную пасту с водой и тушите до готовности под крышкой.
