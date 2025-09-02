Полезное рагу из кабачков по-ирландски: делимся рецептом бюджетного блюда

Овощное рагу – лучшее блюдо для обеда, ужина и просто перекуса. Для того, чтобы оно было нежным, можно добавить крем-сыр, сливки, сметану, а для пикантности – томатную пасту, специи, чеснок, чили.

Как приготовить вкусное рагу из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого рагу из свежих овощей, со специям и томатной пастой. 

Ингредиенты:

  • кабачок
  • картофель
  • морковь
  • лук
  • капуста разная
  • чеснок
  • специи
  • масло
  • томатная паста+вода

Способ приготовления: 

1. Порежьте мелко овощи, поджарьте, в конце добавьте капусту, посыпьте специями. 

Приготовление рагу

2. Влейте томатную пасту с водой и тушите до готовности под крышкой.

Готовое рагу

