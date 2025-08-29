Видео дня
Полезные белковые кексы для перекуса: готовятся элементарно
Если вы хотите приготовить вкусное, но при этом белковое блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут кексы из куриного филе. А для яркого вкуса и сочности добавьте овощи и сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кексов, которые готовятся без муки.
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 куриное филе ( 250 г) отварное или копченое
- 100 г кефира
- 2 ст.л. муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 150 г твердого сыра
- зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
- 1/2 болгарского перца
Способ приготовления:
1. Порежьте запеченное филе, сыр натрите, зелень измельчите, нарежьте перец, добавьте муку, кефир и яйца, перемешайте.
2. Выложите тесто в формы для кексов, выпекайте до готовности.
