Если вы хотите приготовить вкусное, но при этом белковое блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут кексы из куриного филе. А для яркого вкуса и сочности добавьте овощи и сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кексов, которые готовятся без муки.

Ингредиенты:

3 яйца

1 куриное филе ( 250 г) отварное или копченое

100 г кефира

2 ст.л. муки

1 ч.л. разрыхлителя

150 г твердого сыра

зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)

1/2 болгарского перца

Способ приготовления:

1. Порежьте запеченное филе, сыр натрите, зелень измельчите, нарежьте перец, добавьте муку, кефир и яйца, перемешайте.

2. Выложите тесто в формы для кексов, выпекайте до готовности.

