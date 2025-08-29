Полезные белковые кексы для перекуса: готовятся элементарно

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
24
Рецепт кексов

Если вы хотите приготовить вкусное, но при этом белковое блюдо для перекуса, идеальным вариантом будут кексы из куриного филе. А для яркого вкуса и сочности добавьте овощи и сыр.

Из чего приготовить вкусные кексы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кексов, которые готовятся без муки.

Рецепт кексов

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 куриное филе ( 250 г) отварное или копченое
  • 100 г кефира
  • 2 ст.л. муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 150 г твердого сыра
  • зелень (укроп, петрушка, зеленый лук)
  • 1/2 болгарского перца

Способ приготовления:

1. Порежьте запеченное филе, сыр натрите, зелень измельчите, нарежьте перец, добавьте муку, кефир и яйца, перемешайте.

Тесто для кексов

2. Выложите тесто в формы для кексов, выпекайте до готовности.

Готовые кексы

