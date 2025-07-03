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Полезные и очень вкусные вафли из кабачков за 10 минут: рецепт блюда для перекуса
Из кабачков можно готовить не только рагу и салаты, но и вкусные деруны, а также вафли. Еще можно из них сделать икру и даже чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вафель из кабачков, которые готовятся 10 минут.
Ингредиенты:
- Кабачки (или цукини) – 2 шт (средние)
- Яйца – 2 шт.
- Сыр твердый – 120 г
- Кукурузная мука – 50 г (или пшеничная)
- Зеленый лук
- Соль, перец – по вкусу
- Сушеный чеснок
- Масло
Способ приготовления:
1. Натрите кабачки на крупной терке. Сильно выжмите всю жидкость. Добавьте яйца, нарезанный лук, натертый сыр, муку и специи и все смешать.
2. Вафельницу смажьте растительным маслом, выложите тесто и жарьте до золотистого цвета.
Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока.
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