Из кабачков можно готовить не только рагу и салаты, но и вкусные деруны, а также вафли. Еще можно из них сделать икру и даже чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вафель из кабачков, которые готовятся 10 минут.

Ингредиенты:

Кабачки (или цукини) – 2 шт (средние)

Яйца – 2 шт.

Сыр твердый – 120 г

Кукурузная мука – 50 г (или пшеничная)

Зеленый лук

Соль, перец – по вкусу

Сушеный чеснок

Масло

Способ приготовления:

1. Натрите кабачки на крупной терке. Сильно выжмите всю жидкость. Добавьте яйца, нарезанный лук, натертый сыр, муку и специи и все смешать.

2. Вафельницу смажьте растительным маслом, выложите тесто и жарьте до золотистого цвета.

Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: