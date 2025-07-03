Полезные и очень вкусные вафли из кабачков за 10 минут: рецепт блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
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Рецепт блюда

Из кабачков можно готовить не только рагу и салаты, но и вкусные деруны, а также вафли. Еще можно из них сделать икру и даже чипсы. 

Как приготовить кабачковые вафли

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных вафель из кабачков, которые готовятся 10 минут. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Кабачки (или цукини) – 2 шт (средние)
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр твердый – 120 г
  • Кукурузная мука – 50 г (или пшеничная)
  • Зеленый лук
  • Соль, перец – по вкусу
  • Сушеный чеснок
  • Масло

Способ приготовления: 

1. Натрите кабачки на крупной терке. Сильно выжмите всю жидкость. Добавьте яйца, нарезанный лук, натертый сыр, муку и специи и все смешать.

Основа для вафель

2. Вафельницу смажьте растительным маслом, выложите тесто и жарьте до золотистого цвета.

Сколько готовить вафли

Подавать можно с крем-сыром, сметаной или соусом на основе натурального йогурта и небольшим количеством чеснока.

Готовые вафли

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