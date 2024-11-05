Конфеты из тыквы

Тыква – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, пирогов, запеканок, варенья и конфет. Еще тыкву можно просто запечь с корицей.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных и быстрых в приготовлении конфет из тыквы.

Ингредиенты на 15 конфет:

100 г пюре запеченной тыквы

150 г крем-сыра

100 г меда

40 г масла

300 г печенье без сахара

1 ч.л. корицы и по 1/4 ч.л. имбиря и мускатного ореха

+ немного черного шоколада для декора

Способ приготовления:

1. Тыкву порежьте, перебейте в пюре, добавьте мед, масло, сыр, специи, перемешайте и варите на огне до густой консистенции. После выложите в форму, накройте пленкой.

2. Печенье перебейте в блендере в крошку и добавьте в готовую тыквенную смесь.

3. Руками сформируйте конфеты.

Украсьте по желанию шоколадом, какао!

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