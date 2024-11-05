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Полезные конфеты из тыквы: готовятся без сахара
Тыква – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, пирогов, запеканок, варенья и конфет. Еще тыкву можно просто запечь с корицей.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных и быстрых в приготовлении конфет из тыквы.
Ингредиенты на 15 конфет:
- 100 г пюре запеченной тыквы
- 150 г крем-сыра
- 100 г меда
- 40 г масла
- 300 г печенье без сахара
- 1 ч.л. корицы и по 1/4 ч.л. имбиря и мускатного ореха
- + немного черного шоколада для декора
Способ приготовления:
1. Тыкву порежьте, перебейте в пюре, добавьте мед, масло, сыр, специи, перемешайте и варите на огне до густой консистенции. После выложите в форму, накройте пленкой.
2. Печенье перебейте в блендере в крошку и добавьте в готовую тыквенную смесь.
3. Руками сформируйте конфеты.
Украсьте по желанию шоколадом, какао!
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