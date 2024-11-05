Полезные конфеты из тыквы: готовятся без сахара

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт конфет

Тыква – очень полезный и вкусный продукт, который может быть основой для приготовления вкусных салатов, закусок, пирогов, запеканок, варенья и конфет. Еще тыкву можно просто запечь с корицей.

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Что приготовить из тыквы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, полезных и быстрых в приготовлении конфет из тыквы.

Рецепт десерта

Ингредиенты на 15 конфет:

  • 100 г пюре запеченной тыквы
  • 150 г крем-сыра
  • 100 г меда
  • 40 г масла
  • 300 г печенье без сахара
  • 1 ч.л. корицы и по 1/4 ч.л. имбиря и мускатного ореха
  • + немного черного шоколада для декора

Способ приготовления:

1. Тыкву порежьте, перебейте в пюре, добавьте мед, масло, сыр, специи, перемешайте и варите на огне до густой консистенции. После выложите в форму, накройте пленкой.

Основа для конфет

2. Печенье перебейте в блендере в крошку и добавьте в готовую тыквенную смесь.

Приготовление конфет

3. Руками сформируйте конфеты.

Конфеты из тыквы

Украсьте по желанию шоколадом, какао!

Готовый десерт

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