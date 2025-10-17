Куриная печень – лучший продукт для тех, кто имеет дефицит железа. Есть ее лучше всего в вареном и запеченном виде, а также можно делать очень вкусный паштет и салаты, закуски, пироги, котлеты и отбивные.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных печеночных котлет, с луком и специями.

Ингредиенты:

Куриная печень – 1 кг

Яйца – 2 шт.

Мука – 5-6 ст.л.

Лук – 1 шт.

Соль

Перец

Гранулированный чеснок

Приправа "12 овощей"

Способ приготовления:

1. Порежьте мелкими кубиками, добавьте яйцо, лук, муку, специи и перемешайте.

2. Пожарьте котлеты.

Подавайте с соусом, можно просто со сметаной.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: