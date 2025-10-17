Видео дня
Полезные печеночные котлеты для повышения железа: самый простой рецепт блюда
Куриная печень – лучший продукт для тех, кто имеет дефицит железа. Есть ее лучше всего в вареном и запеченном виде, а также можно делать очень вкусный паштет и салаты, закуски, пироги, котлеты и отбивные.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных печеночных котлет, с луком и специями.
Ингредиенты:
- Куриная печень – 1 кг
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 5-6 ст.л.
- Лук – 1 шт.
- Соль
- Перец
- Гранулированный чеснок
- Приправа "12 овощей"
Способ приготовления:
1. Порежьте мелкими кубиками, добавьте яйцо, лук, муку, специи и перемешайте.
2. Пожарьте котлеты.
Подавайте с соусом, можно просто со сметаной.
