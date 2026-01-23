Если у вас есть фарш, именно его можно использовать для приготовления сытного ужина. Он получится полностью белковым, а из-за этого, очень питательным. Сформируйте гнезда, в которые добавьте яйца, а также сыр. После такого блюда вы точно не будете чувствовать тяжести.

Идея приготовления идеального белкового ужина из фарша опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

фарш куриный (из филе) – 500 г

яйца куриные – 3 шт.

помидоры – 70 г (1 небольшой)

сыр твердый – 50 г

соус (сметана, йогурт или томатный) – 20 г

соль, перец, любимые специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить соль и специи, хорошо вымешать.

2. Сформировать из фарша большие шарики, выложить на противень (застеленный пергаментом).

3. С помощью стакана или влажных рук сделать в шариках глубокие углубления с высокими бортиками, чтобы получились "гнезда" или "лодочки".

4. Помидоры нарезать мелким кубиком.

5. В миске взбить яйца с соусом (сметана придаст омлету нежности), добавить соль.

6. Смешать яйца с нарезанными помидорами.

7. Осторожно разлить яично-томатную смесь в мясные углубления. Старайтесь не перелить через край.

8. Сверху посыпать каждую порцию натертым твердым сыром.

9. Отправить в разогретую до 180°C духовку на 25-30 минут до золотистой корочки и готовности омлета.

