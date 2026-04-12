Для того, чтобы быстро приготовить вкусный и низкокалорийный десерт, используйте семена чиа. Этот суперфуд прекрасно сочетается с с ризкними фруктами и молоком. Все нужно просто поместить в одну емкость и дождаться застывания.

Идея приготовления полезного десерта из чиа опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

50 г семян чиа

сахарозаменитель

310 г молока

300 г фруктов

50 г желатина залить 230 г молока

Способ приготовления:

1. Желатин залить молоком.

2. Залить для набухания.

3. Чиа залить молоком и тоже оставить на 5 минут.

4. К чиа добавить фрукты.

5. Желатин растопить и соединить обе массы.

6. Перелить в форму и поставить в холодильник на 2 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: