Полезный чиа-десерт без выпекания: понадобится минимум ингредиентов
Для того, чтобы быстро приготовить вкусный и низкокалорийный десерт, используйте семена чиа. Этот суперфуд прекрасно сочетается с с ризкними фруктами и молоком. Все нужно просто поместить в одну емкость и дождаться застывания.
Идея приготовления полезного десерта из чиа опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.
Ингредиенты:
- 50 г семян чиа
- сахарозаменитель
- 310 г молока
- 300 г фруктов
- 50 г желатина залить 230 г молока
Способ приготовления:
1. Желатин залить молоком.
2. Залить для набухания.
3. Чиа залить молоком и тоже оставить на 5 минут.
4. К чиа добавить фрукты.
5. Желатин растопить и соединить обе массы.
6. Перелить в форму и поставить в холодильник на 2 часа.
