Полезный чиа-десерт без выпекания: понадобится минимум ингредиентов

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
Полезный чиа-десерт без выпекания: понадобится минимум ингредиентов

Для того, чтобы быстро приготовить вкусный и низкокалорийный десерт, используйте семена чиа. Этот суперфуд прекрасно сочетается с с ризкними фруктами и молоком. Все нужно просто поместить в одну емкость и дождаться застывания.

Идея приготовления полезного десерта из чиа опубликована на странице фудблогера fedorenko pp в Instagram.

Ингредиенты:

  • 50 г семян чиа
  • сахарозаменитель
  • 310 г молока
  • 300 г фруктов
  • 50 г желатина залить 230 г молока

Способ приготовления:

1. Желатин залить молоком.

2. Залить для набухания.

3. Чиа залить молоком и тоже оставить на 5 минут.

4. К чиа добавить фрукты.

5. Желатин растопить и соединить обе массы.

6. Перелить в форму и поставить в холодильник на 2 часа.

