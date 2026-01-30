Все рецепты
Полезный десерт без заморочки: как вкусно запечь яблоки с творогом в духовке
Яблоки – бюджетные и очень полезные плоды. Именно их можно использовать для приготовления вкусного домашнего десерта. Добавьте внутрь яблок сладкую творожную начинку с добавлением изюма.
Идея приготовления вкусных запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера zhannakon75 в Instagram.
Ингредиенты (на 7-8 яблок):
- яблоки – лучше кисло-сладкие твердые
- творог – 100 г
- яйцо – 1 шт.
- сахар (сахарная пудра) – 1 ч.л. (или мед)
- ванильный сахар – по желанию
- изюм – по желанию (запарить)
Способ приготовления:
1. Яблоки помыть.
2. Срезать верхушку и осторожно вынуть сердцевину.
3. Творог растереть с яйцом, сахаром (медом) и ванилью до нежной массы.
4. Добавить изюм, перемешать.
5. Начинить яблоки творожной массой.
6. Выложить в форму, налить немного воды на дно.
7. Запекать при температуре 180 °С 25-30 минут до мягкости яблок.
