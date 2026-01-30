Яблоки – бюджетные и очень полезные плоды. Именно их можно использовать для приготовления вкусного домашнего десерта. Добавьте внутрь яблок сладкую творожную начинку с добавлением изюма.

Идея приготовления вкусных запеченных яблок с творогом опубликована на странице фудблогера zhannakon75 в Instagram.

Ингредиенты (на 7-8 яблок):

яблоки – лучше кисло-сладкие твердые

творог – 100 г

яйцо – 1 шт.

сахар (сахарная пудра) – 1 ч.л. (или мед)

ванильный сахар – по желанию

изюм – по желанию (запарить)

Способ приготовления:

1. Яблоки помыть.

2. Срезать верхушку и осторожно вынуть сердцевину.

3. Творог растереть с яйцом, сахаром (медом) и ванилью до нежной массы.

4. Добавить изюм, перемешать.

5. Начинить яблоки творожной массой.

6. Выложить в форму, налить немного воды на дно.

7. Запекать при температуре 180 °С 25-30 минут до мягкости яблок.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: