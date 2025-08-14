Все рецепты
Полезный десерт из двух ингредиентов, который можно есть на ночь: без муки, сахара, выпечки и яиц
Творог – не только ценный и вкусный продукт, но еще и отличная основа для запеканок, тортов, а также ленивых вареников. Еще его можно просто взбить вместе с ягодами – и вы получите великолепное блюдо для перекуса и альтернативу десертам.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень нежного, легкого и вкусного десерта из творога.
Ингредиенты:
- 180 г творога 9%
- 1 молочная шоколадка 90 г
Способ приготовления:
1. Творог взбиваем блендером с растопленным шоколадом.
2. Выкладываем в форму на пищевую пленку и по желанию сверху выкладываем ягоды.
3. Отправляем в морозилку на 1 час, после порежьте – и можно есть!
