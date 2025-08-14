Полезный десерт из двух ингредиентов, который можно есть на ночь: без муки, сахара, выпечки и яиц

Полезный десерт из двух ингредиентов, который можно есть на ночь: без муки, сахара, выпечки и яиц

Творог – не только ценный и вкусный продукт, но еще и отличная основа для запеканок, тортов, а также ленивых вареников. Еще его можно просто взбить вместе с ягодами – и вы получите великолепное блюдо для перекуса и альтернативу десертам.

Что приготовить из творога

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень нежного, легкого и вкусного десерта из творога.

Рецепт десерта

Ингредиенты:

  • 180 г творога 9%
  • 1 молочная шоколадка 90 г

Способ приготовления:

1. Творог взбиваем блендером с растопленным шоколадом.

Основа для десерта

2. Выкладываем в форму на пищевую пленку и по желанию сверху выкладываем ягоды.

Ягоды для десерта

3. Отправляем в морозилку на 1 час, после порежьте – и можно есть!

Готовый десерт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

