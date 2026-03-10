Полезный домашний суп из брокколи: делимся простым рецептом
Суп из брокколи – питательное и вкусное блюдо на обед или ужин. Для того, чтобы бульон не был жирным, используйте для него сочное куриное филе. А вместо привычной зажарки добавьте просто измельченные овощи.
Идея приготовления легкого супа из брокколи опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- 200 г филе бедра
- 2 среднего размера картофелины
- 1 небольшая луковица
- 1 морковка
- 50 г риса
- 200 г смеси замороженных овощей
- 200 г брокколи (или цветной или брюссельской) капусты
- специи: соль, перец, приправа 10 овощей (или приправа к супу)
- 2,5 л воды
Способ приготовления:
1. Залить воду и поставить вариться нарезанное мясо из бедра, картофель и 2 ложки риса.
2. После того, как во время кипения появится пена, собрать ее шумовкой несколько раз.
3. Мелко нарезать лук и морковь, добавить в суп.
4. Если используете свежее брокколи, то время его приготовления занимает примерно 20-25 минут. Если же покупать замороженное, то его нужно забрасывать за 10 минут до готовности.
5. Положить брокколи в суп, вместе с мексиканской смесью.
6. Добавить специи по вкусу, варить 10-20 минут.
7. Перемешать и дать настояться 15 минут.
