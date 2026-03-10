Суп из брокколи – питательное и вкусное блюдо на обед или ужин. Для того, чтобы бульон не был жирным, используйте для него сочное куриное филе. А вместо привычной зажарки добавьте просто измельченные овощи.

Идея приготовления легкого супа из брокколи опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

200 г филе бедра

2 среднего размера картофелины

1 небольшая луковица

1 морковка

50 г риса

200 г смеси замороженных овощей

200 г брокколи (или цветной или брюссельской) капусты

специи: соль, перец, приправа 10 овощей (или приправа к супу)

2,5 л воды

Способ приготовления:

1. Залить воду и поставить вариться нарезанное мясо из бедра, картофель и 2 ложки риса.

2. После того, как во время кипения появится пена, собрать ее шумовкой несколько раз.

3. Мелко нарезать лук и морковь, добавить в суп.

4. Если используете свежее брокколи, то время его приготовления занимает примерно 20-25 минут. Если же покупать замороженное, то его нужно забрасывать за 10 минут до готовности.

5. Положить брокколи в суп, вместе с мексиканской смесью.

6. Добавить специи по вкусу, варить 10-20 минут.

7. Перемешать и дать настояться 15 минут.

