Полезный домашний суп из брокколи: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
63
Суп из брокколи – питательное и вкусное блюдо на обед или ужин. Для того, чтобы бульон не был жирным, используйте для него сочное куриное филе. А вместо привычной зажарки добавьте просто измельченные овощи.

Идея приготовления легкого супа из брокколи опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • 200 г филе бедра
  • 2 среднего размера картофелины
  • 1 небольшая луковица
  • 1 морковка
  • 50 г риса
  • 200 г смеси замороженных овощей
  • 200 г брокколи (или цветной или брюссельской) капусты
  • специи: соль, перец, приправа 10 овощей (или приправа к супу)
  • 2,5 л воды

Способ приготовления:

1. Залить воду и поставить вариться нарезанное мясо из бедра, картофель и 2 ложки риса.

2. После того, как во время кипения появится пена, собрать ее шумовкой несколько раз.

3. Мелко нарезать лук и морковь, добавить в суп.

4. Если используете свежее брокколи, то время его приготовления занимает примерно 20-25 минут. Если же покупать замороженное, то его нужно забрасывать за 10 минут до готовности.

5. Положить брокколи в суп, вместе с мексиканской смесью.

6. Добавить специи по вкусу, варить 10-20 минут.

7. Перемешать и дать настояться 15 минут.

