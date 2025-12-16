Хлеб – один из десяти самых популярных продуктов в мире из разных видов муки, льна, сои, бобовых, даже овощей. Нужно знать, что при приготовлении домашнего хлеба не обязательно использовать дрожжи, которые делают любую выпечку и не только хлеб пышной, высокой и воздушной.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом домашнего полезного хлеба из овсяных хлопьев и творога.

Совет: такой хлеб лучше есть на завтрак или перекус с белковым блюдом (яйцо, рыба, индейка) или с овощами. Он прекрасно насыщает и помогает удержать баланс БЖУ без "лишних" углеводов.

Ингредиенты:

2 яйца

180 г творога брикетного

110 г овсяных хлопьев

7 г разрыхлителя

семена по желанию

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья перемолоть в муку, смешать все ингредиенты и придать форму теста.

2. Сверху посыпать семенами.

2. Выпекать в духовке 30-35 минут при 200С.

