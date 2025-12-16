Полезный хлеб без муки, который можно есть всем: рассказываем, из чего приготовить

Хлеб – один из десяти самых популярных продуктов в мире из разных видов муки, льна, сои, бобовых, даже овощей. Нужно знать, что при приготовлении домашнего хлеба не обязательно использовать дрожжи, которые делают любую выпечку и не только хлеб пышной, высокой и воздушной.

Нутрициолог поделилась в Instagram рецептом домашнего полезного хлеба из овсяных хлопьев и творога. 

Совет: такой хлеб лучше есть на завтрак или перекус с белковым блюдом (яйцо, рыба, индейка) или с овощами. Он прекрасно насыщает и помогает удержать баланс БЖУ без "лишних" углеводов.

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 180 г творога брикетного
  • 110 г овсяных хлопьев
  • 7 г разрыхлителя
  • семена по желанию

Способ приготовления: 

1. Овсяные хлопья перемолоть в муку, смешать все ингредиенты и придать форму теста.

2. Сверху посыпать семенами.

2. Выпекать в духовке 30-35 минут при 200С.

