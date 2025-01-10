Салат с печенью

Печень – очень полезный продукт, в котором есть витамины А, В1, В2, В3, В6, В9 (фолаты), В12, C, D, а также холин, железо, медь, цинк, селен, фосфор и все незаменимые жирные и аминокислоты. Есть печень лучше всего в вареном или запеченном, тушеном виде.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата с печенью, зеленью, сыром и грушей.

Ингредиенты:

Куриная печень 200 г

Груша 1 шт.

Кукурузный крахмал 2 ст.л

Чеснок 3-4 зуб.

Соевый соус 2 ст.л

Сливочное масло 1 ст.л

Мед 1 ч.л

Листья салата

Сыр Дорблю 100 гр

Заправка:

Базилик 1 веточка

Зернистая горчица 1 ч.л

Сок лайма 1 ст.л

Мед 1/2 ч.л

Оливковое масло 2 ст.л

Соль с перцем везде по вкусу

Способ приготовления:

1. Печень очищаем от пленок, удобнее всего сделать это в холодной воде.

2. Посыпаем печень солью и перцем, панируем в крахмале и обжариваем на растительном масле с чесноком и соевым соусом.

3. Грушу карамелизируем на сливочном масле с медом до румяного цвета.

4. Все ингредиенты для соуса бросаем в чашу блендера и измельчаем, затем процеживаем через сито.

5. При подаче собираем все ингредиенты, поливаем заправкой (листья салата можно заправить в отдельной посуде) и сверху затираем сыром с голубой плесенью!

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