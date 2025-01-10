Салат с печенью

Полезный и очень вкусный салат c печенью, сыром, зеленью и вкусной заправкой: рецепт блюда на каждый день
Печень – очень полезный продукт, в котором есть витамины А, В1, В2, В3, В6, В9 (фолаты), В12, C, D, а также холин, железо, медь, цинк, селен, фосфор и все незаменимые жирные и аминокислоты. Есть печень лучше всего в вареном или запеченном, тушеном виде.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата с печенью, зеленью, сыром и грушей.
Ингредиенты:
- Куриная печень 200 г
- Груша 1 шт.
- Кукурузный крахмал 2 ст.л
- Чеснок 3-4 зуб.
- Соевый соус 2 ст.л
- Сливочное масло 1 ст.л
- Мед 1 ч.л
- Листья салата
- Сыр Дорблю 100 гр
Заправка:
- Базилик 1 веточка
- Зернистая горчица 1 ч.л
- Сок лайма 1 ст.л
- Мед 1/2 ч.л
- Оливковое масло 2 ст.л
- Соль с перцем везде по вкусу
Способ приготовления:
1. Печень очищаем от пленок, удобнее всего сделать это в холодной воде.
2. Посыпаем печень солью и перцем, панируем в крахмале и обжариваем на растительном масле с чесноком и соевым соусом.
3. Грушу карамелизируем на сливочном масле с медом до румяного цвета.
4. Все ингредиенты для соуса бросаем в чашу блендера и измельчаем, затем процеживаем через сито.
5. При подаче собираем все ингредиенты, поливаем заправкой (листья салата можно заправить в отдельной посуде) и сверху затираем сыром с голубой плесенью!
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