Полезный и очень вкусный салат c печенью, сыром, зеленью и вкусной заправкой: рецепт блюда на каждый день

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Полезный и очень вкусный салат c печенью, сыром, зеленью и вкусной заправкой: рецепт блюда на каждый день

Печень – очень полезный продукт, в котором есть витамины А, В1, В2, В3, В6, В9 (фолаты), В12, C, D, а также холин, железо, медь, цинк, селен, фосфор и все незаменимые жирные и аминокислоты. Есть печень лучше всего в вареном или запеченном, тушеном виде.

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Салат с печенью

Кулинар поделился  в Instagram рецептом очень вкусного, полезного и сытного салата с печенью, зеленью, сыром и грушей. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Куриная печень 200 г
  • Груша  1 шт. 
  • Кукурузный крахмал 2 ст.л
  • Чеснок  3-4 зуб.
  • Соевый соус 2 ст.л
  • Сливочное масло 1 ст.л
  • Мед 1 ч.л
  • Листья салата
  • Сыр Дорблю 100 гр

Заправка:

  • Базилик 1 веточка
  • Зернистая горчица 1 ч.л
  • Сок лайма 1 ст.л
  • Мед 1/2 ч.л
  • Оливковое масло 2 ст.л
  • Соль с перцем везде по вкусу

Способ приготовления: 

1. Печень очищаем от пленок, удобнее всего сделать это в холодной воде. 

Свежая печень

2. Посыпаем печень солью и перцем, панируем в крахмале и обжариваем на растительном масле с чесноком и соевым соусом.

Жареная печень

3. Грушу карамелизируем на сливочном масле с медом до румяного цвета.

Груша для салата

4. Все ингредиенты для соуса бросаем в чашу блендера и измельчаем, затем процеживаем через сито.  

Из чего приготовить соус

5. При подаче собираем все ингредиенты, поливаем заправкой (листья салата можно заправить в отдельной посуде) и сверху затираем сыром с голубой плесенью!

Готовый салат

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